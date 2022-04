Ouvert ou fermé à Pâques?

Quels services, commerces et activités seront ouverts et lesquels seront fermés durant la fin de semaine de Pâques? Voici ce à quoi l'on peut s'attendre pour le long congé.

Les portes des épiceries, pharmacies et centres commerciaux seront ouvertes les vendredi 15 avril, samedi 16 avril et lundi 18 avril.

Le dimanche 17 avril, seulement quelques pharmacies et les petites épiceries seront ouvertes, alors que les grandes surfaces et les centres commerciaux seront fermés. Les dépanneurs seront ouverts toute la fin de semaine.

Au Québec, la plupart des succursales de la Société des alcools (SAQ) seront ouvertes du vendredi 15 avril au lundi 18 avril inclusivement. Seuls les magasins Classique et Express – contrairement aux magasins Dépôt, Sélection et Signature – seront cependant ouvertes le dimanche 17 avril.

Pour ce qui est des succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC), elles seront ouvertes les vendredi 15 avril, samedi 16 avril et lundi 18 avril, mais fermées le dimanche 17 avril.

Les succursales de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) seront fermées les vendredi 15 et dimanche 17 avril. Certains magasins opéreront avec des heures réduites le lundi 18 avril. Les succursales de The Beer Store seront fermées vendredi et dimanche.

Les restaurants, bars et stations-service seront ouverts tout le long du congé pascal.

Les banques et les caisses seront fermées du vendredi 15 avril au dimanche 17 avril, mais ouvertes le lundi 18 avril, sauf certaines exceptions.

Quant aux comptoirs de Postes Canada, ils seront fermés les vendredi 15 avril et lundi 18 avril.

Les points de services provinciaux et fédéraux seront fermés vendredi et lundi.