Une saison des croisières 2022 attendue avec impatience à l’Î.-P.-É.

En ce matin d'avril, on bricole, on prépare les quais ainsi que les installations du bord de mer. Tout doit être prêt pour le 22 avril.

Car si le port de Charlottetown est encore vide, dans une semaine, il accueillera son tout premier bateau de croisière de la saison.

« On peut le ressentir dans l'atmosphère. Les insulaires sont contents. C'est un petit peu un signe de retour du tourisme à l'Île-du-Prince-Édouard » — Une citation de Brenda Gallant, directrice du marketing, Tourisme Î.-P.-É.

En 2019, 128 000 passagers sont passés par le terminal d'arrivée du port de Charlottetown Photo : Julien Lecacheur

Le Viking Octantis sera le tout premier bateau de croisière à s'amarrer dans la capitale insulaire depuis le début de la pandémie.

Je suis excité, nerveux, c'est un mélange d'émotions , décrit Mike Cochrane, le directeur du port de Charlottetown.

L'ancienne directrice, Corryn Clemence, se souvient du dernier bateau à avoir quitté le port de Charlottetown le 4 novembre 2019. C'était le Oceania Riviera.

C'était le dernier, celui qui a terminé notre saison, cela apparaît comme une éternité , explique-t-elle.

Mary Kendrick, la propriétaire d'Experience PEI renchérit, nous sommes tellement excités de voir les bateaux revenir, les deux dernières années ont été très longues, trop longues .

Le navire de croisière Royal Princess est l'un des plus gros bateaux à amarrer dans le port de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

74 bateaux attendus en 2022

La saison des croisières débutera tranquillement avec 378 passagers sur le premier navire à la fin avril. Puis, le nombre de passagers doit augmenter progressivement au cours de la saison.

Après deux ans de pandémie, Mary Kendrick croit que l'industrie est à rebâtir. Le processus de reconstruction se fera sur plusieurs années , explique-t-elle.

Ça n'empêche pas le port d'être ambitieux et d'espérer accueillir plus de 100 000 passagers cette année. Un chiffre encourageant, mais qui reste loin du record de 2019 et de ces 128 000 passagers.

Mike Cochrane croit que ce sera une bonne saison surtout cet automne puisque le port accueillera entre 60 et 65 % des bateaux au mois de septembre et octobre.

« Le printemps et l'été pourraient être de belles surprises, car nous avons encore de la place pour accueillir plus de bateaux. » — Une citation de Mike Cochrane, directeur général, port de Charlottetown

Mike Cochrane a annoncé l'ajout de deux autres bateaux depuis février et d'autres pourraient s'ajouter au printemps et en été. Photo : CBC / Shane Ross

Le printemps comme échauffement

D'ici l'achalandage de l'automne, tout doit être prêt.

Pendant que les restaurateurs et autres opérateurs touristiques se préparent à l'extérieur, on s'active aussi dans le terminal des arrivées. Cette année, 60 % des vendeurs ont déjà confirmé leur présence.

Deborah Misener est artiste visuelle. Elle vend habituellement près de 200 peintures par année aux croisiéristes. Mes ventes auprès des passagers représentent 50 % de mon chiffre d'affaires annuel , clame-t-elle.

Depuis deux ans, elle n'a vendu que 20 tableaux. Elle est donc très reconnaissante du retour des navires. C'est excitant d'être de retour, j'ai un regain de motivation à l'idée de pouvoir de nouveau peindre, en extérieur, dans des lieux publics.

Avant la pandémie, Deborad Misener pouvait vendre près de 200 tableaux chaque année dans le terminal des croisières du port de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Le gouvernement provincial aussi mise gros sur le retour des croisières. En 2019 , les croisières ont rapporté près de 22 millions $ à la province.

Tourisme Î.-P.-É. multiplie les campagnes de promotions au Canada, et États-Unis. Des campagnes qui avaient été arrêtées durant la pandémie.

On est beaucoup plus agressif vers les États-Unis et plus précisément du côté de la Nouvelle-Angleterre et de New York cette année , dit Brenda Gallant.

La province a deux objectifs : attirer plus de croisiéristes et donner l'envie aux passagers de revenir.

« On veut leur donner envie de revenir. De voir l'île comme une destination où ils pourraient passer des vacances plus complètes » — Une citation de Brenda Gallant, directrice marketing, Tourisme Î.-P.-É.

Brenda Gallant, directrice du marketing à Tourisme Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

D'importantes mesures contre la COVID 19

L'arrivée des premiers bateaux vient avec certaines préoccupations concernant la COVID-19.

Malgré tout, le port de Charlottetown veut se montrer rassurant, les opérateurs ont pris toutes les dispositions face à la covid, les mesures en place sur les bateaux dépassent les requis imposés par Transport Canada , explique Mike Cochrane.

Ils sont allés au-delà de ce que l'on demande , confirme Brenda Gallant.

Même son de cloche en ville. L'Association de l'industrie touristique de l'île (TIAPEI) a mis en place en mars, le programme Safe Haven, une certification en hygiène et en sécurité à destination des opérateurs touristiques.

« 68 opérateurs touristiques ont déjà reçu leur certification depuis le lancement le 4 mars dernier. C'est un très bon début. » — Une citation de Corryn Clemence, présidente-directrice générale, TIAPEI