Les visites dans les hôpitaux de l’Outaouais suspendues jusqu’à nouvel ordre

Faisant face à la sixième vague de la pandémie de COVID-19, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a pris la décision de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les visites dans les hôpitaux de l’Outaouais.

Seuls les proches aidants pourront visiter les patients et les assister. Ils devront respecter certaines mesures sanitaires.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais a précisé dans un court communiqué de presse vendredi que cette décision a été prise afin d’assurer une protection de nos usagers les plus vulnérables, des travailleurs de la santé et de la population .

En tout, six hôpitaux sont touchés par cette nouvelle mesure, c’est-à-dire ceux de Gatineau, de Hull, de Papineau, de Maniwaki, de Shawville et de Wakefield.