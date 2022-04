Un an plus tard, Richard Lemieux manque toujours à l’appel

Il y a un an, jour pour jour, Richard Lemieux disparaissait à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Depuis, aucune nouvelle de l'homme de 67 ans qui a été vu pour la dernière fois alors qu'il quittait sa demeure.

La Sûreté du Québec a rappelé jeudi que l'enquête est toujours en cours et que sa famille espère encore un jour le retrouver.

Plusieurs démarches d'enquête ont été faites au cours de la dernière année. Maintenant, on veut être à l'affût de toutes nouvelles informations qui pourraient être communiquées aux policiers et qui pourraient peut-être orienter nos recherches dans un secteur différent. C'est la raison pourquoi on fait appel au public aujourd'hui, indique la porte-parole de la Sûreté du Québec en Estrie , Aurélie Guindon.

La famille espère que cette relance publique aidera dans cette enquête. Peut-être que des gens ont vu des choses et qui n'ont pas parlé. Des gens qui ont pris des marches dans des bois l'automne dernier ou qui ont fait de la motoneige; ils ont peut-être vu du linge quelque part ou autre chose. Ils n'ont peut-être pas porté attention. Ça peut peut-être leur revenir à l'idée aujourd'hui avec ce message , croit le frère de Richard Lemieux, Michel Lemieux.

Les gens qui ont été témoins de quelque chose sont invités à communiquer à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.