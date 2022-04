Ce qui est ouvert ou fermé pour le congé de Pâques à Toronto

Le Vendredi saint, dimanche et lundi de Pâques, les horaires des services gouvernementaux, des institutions et des commerces sont modifiés. Voici un guide de ce qui est ouvert ou fermé lors de ce congé à Toronto.

Fermetures de routes et stationnement :

La parade de Pâques du quartier des Beaches est de retour ce dimanche à 14 h, qu'il pleuve ou qu'il vente. Le défilé partira de la rue Queen Est et du parc Munro et se dirigera vers l'ouest le long de la rue Queen jusqu'à l'avenue Woodbine.

Le stationnement dans ce secteur de la rue Queen Est sera affecté à partir de 10 h, dimanche, du chemin Fallingbrook au boulevard Neville Park.

Le boulevard Lake Shore, de l'avenue Woodbine à l'avenue Coxwell en direction ouest, sera entièrement fermé.

Le Vendredi saint, le dimanche et le lundi de Pâques, la police de Toronto n'appliquera pas les règlements en vigueur dans les zones réglementées, aux heures de pointe et aux panneaux qui indiquent des restrictions du lundi au vendredi.

Transports en commun :

La Commission de transport de Toronto (CTT) appliquera le régime du dimanche au Vendredi saint.

Samedi, il n'y aura pas de service de métro sur la ligne 1 entre les stations Lawrence et St. Clair, ni sur la ligne 2 entre les stations Warden et Kennedy en raison de travaux. Des navettes circuleront entre les stations.

Dimanche, le service de métro sur la ligne 2 entre les stations Warden et Kennedy commencera à midi.

À partir de lundi, le service de métro sur la ligne 1 entre les stations Osgoode et King prendra fin à 23 h pour l'entretien du tunnel.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, recommande fortement de porter un masque dans les lieux publics, même si ce n'est plus obligatoire depuis le 21 mars. Photo : CBC/Evan Mitsui

Épiceries et commerces :

La plupart des épiceries ouvriront selon un horaire de vacances et seront fermées le Vendredi saint ainsi que le dimanche de Pâques.

Le Centre Eaton est ouvert de 11 h à 18 h le vendredi et le dimanche, et de 10 h à 21 h le samedi et le lundi. Certains centres commerciaux sont toutefois fermés vendredi et dimanche. C’est le cas notamment des centres Yorkdale, Scarborough, Vaughan.

LCBO, Beer Store et magasins de cannabis :

Les magasins Beer Store et les succursales de la LCBO seront fermés le Vendredi saint et le dimanche de Pâques. Certaines succursales de la LCBO pourraient être ouvertes à des heures modifiées le lundi de Pâques.

Il n'y aura pas de livraisons de cannabis le Vendredi saint. Les commandes passées ce jour-là pourraient être légèrement retardées, indique la Société ontarienne du cannabis (OCS).

Attractions touristiques :

La plupart des musées sont ouverts de vendredi à lundi. La Tour CN, l’aquarium Ripley et le Musée des beaux-arts de l’Ontario sont aussi ouverts.

Autres services publics :

Les bureaux gouvernementaux seront fermés le Vendredi saint et le lundi de Pâques.

Les succursales de la Bibliothèque publique de Toronto seront fermées tout au long du congé Pâques.

Cliniques de vaccination contre la COVID-19 :

La campagne de vaccination dans le métro se poursuit dans neuf stations, de midi à 19 h toute la fin de semaine, y compris le Vendredi saint et le dimanche de Pâques.

D'autres cliniques de vaccination seront également organisées aux endroits suivants :

Caserne de pompiers du 1904, rue Queen Est: le dimanche 17 avril de 11 h à 17 h.

Centre communautaire Earl Bales: de 10 h à 12 h 30.

Centre communautaire Humberwood: de 12 h 30 à 18 h.

Musée de Scarborough: 11 h à 15 h 30.

Centre récréatif communautaire Stephen Leacock: de 11 h à 17 h 30.

Centre communautaire Wallace Emerson: de 11 h à 17 h 30

Avec les informations de CBC News