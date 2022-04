Ce qui est ouvert et fermé pour Pâques 2022 en Atlantique

En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, le Vendredi saint est jour férié donc la plupart des magasins et des centres commerciaux sont fermés.

Les services de transport en commun sont plus limités et moins fréquents.

Par exemple, à Halifax il n'y aura pas de service de traversier le Vendredi saint.

Pour Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas de transport en commun vendredi, mais les services reprennent pour le reste de la fin de semaine.

À Fredericton pas de service de transport en commun le vendredi, le lundi et le dimanche et pour Moncton pas de service le vendredi et le dimanche.

Quelques pharmacies seront ouvertes, mais leurs heures d’ouverture peuvent être considérablement réduites.

À Summerside, par exemple, la pharmacie Lawton du centre commercial County Fair sera ouverte seulement de midi à cinq heures.

Les épiceries sont aussi fermées le vendredi et dimanche du Congé Pascale de même que la plupart des magasins de grandes surfaces et les sociétés de ventes d'alcool des différentes provinces.

Certains petits marchés d’alimentation comme le marché Gateway Meat, dans la région d’Halifax, seront ouverts toute la fin de semaine.

Poste Canada ne livrera pas de courrier le Vendredi saint et les collectes des ordures et du recyclage, prévues le vendredi, seront annulés ou reportés le samedi.