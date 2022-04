La pauvreté vue par des enfants

C’est quoi être pauvre, selon vous? Pour cette entrevue de groupe, nous jouons à un jeu. Les jeunes filles pigent chacune leur tour un bout de papier sur lequel une question en lien avec la pauvreté est écrite. Elles ont elles-mêmes participé à la rédaction de certaines de ces questions.

Une fillette de neuf ans casse la glace : Le premier mot qui me passe par la tête quand je pense au mot ''pauvre'', c’est SDF (personne sans domicile fixe), qui prend trop de drogue, qui s’est fait virer de sa maison ou qui est mis à la rue.

Pourtant, cette petite fille fait elle-même partie des 17,7 % d’enfants canadiens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C’est ce que calcule l’organisme Campagne 2000, à partir des données de Statistique Canada des déclarants en 2019.

Environ 17,7 % des enfants canadiens vivent en situation de pauvreté. Photo : iStock

Sa sœur aînée la contredit : Tu as regardé trop de films! Puis, elle répond à son tour.

« Ça dépend de quel genre de pauvres tu veux parler. Il y a des gens, des fois, qui disent que l’argent ne fait pas le bonheur, mais techniquement, si tu n’as pas d’argent, tu as plus de chances d’être triste et de mourir. » — Une citation de Une Jeannoise de 12 ans

Elle a raison. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) relève une différence de 10 ans d'espérance de vie entre les CLSC situés dans les milieux les plus favorisés et les moins favorisés des grandes villes du Québec, selon des données de 2019.

La pauvreté est un concept dont la signification diverge dans l'esprit des enfants. Photo : Radio-Canada

Leur amie, âgée de neuf ans également, ajoute : Nous on est pauvre, mais on a un toit, on a tout ce qu’il nous faut pour vivre.

Toutefois, avoir un toit ne signifie pas nécessairement qu’on a les revenus nécessaires pour se loger convenablement. Au Québec, plus de 300 000 ménages ont un logement considéré inadéquat, inabordable ou d’une taille non convenable, selon les données collectées au recensement de 2016.

La pauvreté à travers le regard des autres

Ça change vraiment la façon de voir les gens, l’argent, raconte la Jeannoise de 12 ans. Si je n’ai pas beaucoup d’argent et que j’achète mon linge à la friperie, mes amis vont me voir différemment. Chaque fois qu’ils vont commencer à parler d’argent, je vais me sentir mal à l’aise. Les gens peuvent se moquer de ça et ça peut te faire sentir plus mal à propos de toi.

Au fil des années à l’école primaire, elle a appris à s’habituer à cette différence et à davantage l’accepter.

Deux amis discutent à voix basse dans la cour d'école. Photo : Radio-Canada

De toute manière, je me dis que ma mère travaille fort pour nous fournir de l’argent , ajoute-t-elle.

À noter que le quart (26,5 % en 2018) des familles monoparentales québécoises, principalement menées par des femmes, sont considérées à faible revenu, selon l’Institut de la statistique du Québec ISQ .

Une autre question est pigée dans le chapeau : Est-ce que tu vois ta mère stressée par l’argent des fois?

La réponse est unanime : Oui. Les témoignages s’enchaînent. Quand je lui demande d’acheter des affaires, elle ne le dit pas, mais je vois qu’elle est stressée , confie l’une des fillettes. Je le sens, je le vois, mais elle ne le laisse pas vraiment paraître , renchérit une autre.

La pauvreté est difficile à assumer pour bien des parents. Photo : iStock

Parfois, lorsqu’elles le peuvent, les jeunes filles vont même jusqu’à offrir de l’argent à leur mère. C’est plus quand je vois qu’elle rushe que je lui offre et elle ne prend pas toujours mon argent, parce qu’elle sait qu’elle ne sera pas capable de me repayer.

Malgré toutes ces insécurités, une chose est certaine pour elles.

« Je sais que ma mère va toujours avoir de l’argent pour me nourrir. Je sais qu’elle va toujours être là pour moi. » — Une citation de Une jeune Jeannoise

Même si elles n’ont pas les jeans des grands magasins, le téléphone dernier cri et les gadgets les plus extravagants, les trois Jeannoises s’entendent pour dire qu’elles sont riches autrement.