Un incendie détruit un immeuble de 13 logements au centre-ville de Val-d’Or

Les pompiers sont encore sur place puisque l’incendie n’est pas complètement éteint sur la 3e avenue, près de la 7e rue.

Les pompiers ont été appelés vers 22 h 55 puisque la fumée s’échappait d’un immeuble de 13 logements. Selon le directeur du service de sécurité incendie de Val-d’Or, Éric Hébert, 5 de ces appartements étaient occupés.

En arrivant sur les lieux, on avait un sauvetage à faire. On avait deux personnes qui étaient aux fenêtres, au 2e étage. Nos pompiers ont positionné l’échelle portative pour secourir ces gens-là. Par la suite, on a continué l’évacuation du bâtiment , décrit Éric Hébert, directeur du service de sécurité incendie de Val-d’Or.

Les pompiers étaient toujours sur les lieux vendredi matin.

Les pompiers de Malartic et de Senneterre ont été appelés en renfort pour éteindre l'incendie. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’incendie ne se propage pas, il est sous contrôle. On est toujours en train de circonscrire les flammes , précisait Éric Hébert vers 6 heures.

La structure s’est également effondrée. Avec un effondrement de structure, les planchers, toits, tombent et s’empilent un par-dessus l’autre donc c’est difficile pour nous , ajoute-t-il.

Des pompiers de garde à la caserne

Plus tôt cette semaine, la Ville a annoncé la restructuration de son Service de sécurité incendie en convertissant des emplois de pompiers temporaires en pompiers permanents. Ils sont de garde 24/24 à la caserne.

Notre équipe de quatre pompiers qui a été annoncée cette semaine c’est exactement ça qui a sauvé ces gens-là. Les pompiers ont pu faire le sauvetage selon les règles de l’art et les gens ont été vraiment rescapés par nos pompiers , souligne le directeur du service de sécurité incendie de Val-d’Or.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés pour assister les pompiers vers 23 heures.

La cause de l'incendie n’est pas connue pour le moment.