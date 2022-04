8 bibliothèques de la Nouvelle-Écosse s’associent pour offrir plus de choix

La PDG de la bibliothèque publique de Colchester-East Hants, Tiffany Bartlett affirme que le partenariat implique huit bibliothèques régionales et couvre toute la Nouvelle-Écosse, sauf Halifax.

Une fois que nous serons lancés, nous desservirons 55 % de la population de la Nouvelle-Écosse. Same Page donnera accès aux collections de plus de 60 succursales à travers la province, donc c'est à peu près un million d'articles, et on va fournir aux utilisateurs une carte pour accéder à ces services , dit-elle.

« Pour nos résidents de Colchester-East Hants, c'est environ 10 fois plus que ce à quoi ils ont accès actuellement. » — Une citation de Tiffany Bartlett , PDG de la bibliothèque publique de Colchester-East Hants

Les bibliothèques régionales qui participent sont celles de la vallée d'Annapolis, du Cap-Breton, deColchester-East Hants, de Cumberland, des comtés de l'Est et de l’Ouest, de Pictou-Antigonish et les bibliothèques publiques de la Rive-Sud.

Tiffany Bartlett explique que les restrictions concernant les permis numériques empêchaient les bibliothèques publiques d'Halifax d'entrer dans la super bibliothèque. Mais elle rappelle que les gens peuvent toujours utiliser le service de prêt entre bibliothèques pour obtenir des livres uniquement disponibles dans le système de bibliothèques d'Halifax.

Tiffany Bartlett est PDG de la bibliothèque publique de Colchester-East Hants. Photo : Gracieuseté : Université Dalhousie

Les bibliothèques publiques d'Halifax se disent prêtes à reconsidérer leur collaboration avec le consortium, une fois que Same Page sera opérationnel.

Les huit bibliothèques partageront également du contenu numérique via le logiciel Overdrive.

Le nouveau système élimine également les amendes en souffrance, supprime les limites d'emprunt et renouvelle automatiquement les articles jusqu'à trois fois, si personne d'autre n'attend.

Il s'agissait d'une réponse directe à la demande du public pour une nouvelle expérience de bibliothèque avec le moins d'obstacles possible , déclare Eric Stackhouse, président du consortium Same Page.

Notre vision est que tous les Néo-Écossais aient une chance égale d'accéder aux ressources de la bibliothèque grâce à une carte de bibliothèque universelle.

Les gens recevront une nouvelle carte la prochaine fois qu'ils visiteront une bibliothèque, ou ils peuvent demander à la bibliothèque de leur en envoyer une.