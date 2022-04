Deux visions opposées pour le développement à Sherbrooke

Depuis le 9 mars, les promoteurs immobiliers de Sherbrooke doivent composer avec une nouvelle réalité. Le règlement 1204 change la donne quant au partage des coûts avec la Ville.

Il y a des éléments comme des trottoirs, des pistes cyclables, des parcs, qui étaient des frais qui étaient défrayés par la Ville de Sherbrooke. Ça a toujours été comme ça, puis maintenant, ils ont décidé de refiler ces frais-là aux promoteurs , explique Patrick Lachance, des entreprises Lachance.

Il juge que cette facture devra aussi être assumée par les acheteurs de maisons et les locataires.

Pour une maison unifamiliale, environ 20 000 $. Pour une maison unifamiliale jumelée, 12 000 $, et si on le ramène sur le prix d’un logement, c’est environ 60 $ par mois , avance-t-il.

Les entreprises Lachance sont très actives dans le secteur résidentiel. En 2021, elles ont construit 220 unités d'habitation à Sherbrooke, dont 20 % sont locatives. Ces logements trouvent vite preneurs, selon M. Lachance.

Pas mal tous les logements qu’on a en construction présentement son loués , souligne-t-il.

« Il faut favoriser la construction. On demande à la Ville de faire marche arrière sur le nouveau règlement, qui va complètement à l’encontre de ce qui se passe présentement par rapport à l’accès à la propriété. » — Une citation de Patrick Lachance, directeur général des Entreprises Lachance

Un règlement absolument nécessaire , selon la mairesse

Pas question de reculer, affirme toutefois la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin.

« Ce règlement-là est absolument nécessaire. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

De 2015 à 2021, la Ville a déboursé près de 24 M$ pour 89 projets. Cette contribution est trop généreuse à ses yeux.

On était vraiment dans la subvention accotée à Sherbrooke et ce n’est pas un modèle qui est responsable. Il n’y a aucune raison pour qu’à Sherbrooke, on subventionne aussi largement le développement comparé à toutes les autres Villes du Québec , remarque-t-elle.

Les canaux de communication sont ouverts, affirme Évelyne Beaudin, même si un fossé semble séparer les deux parties.

Il n’y a pas beaucoup de communication entre la Ville de Sherbrooke et ses promoteurs , déplore Patrick Lachance.

Oui, on peut se parler, mais ça se peut aussi que ce soit irréconciliable , affirme quant à elle la mairesse.

Avec les informations de Guylaine Charette