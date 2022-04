L’assaillant d’une mosquée de Mississauga voulait « tuer des terroristes », dit l'imam

Des témoins ont déclaré qu'une vingtaine de personnes avaient maintenu l’homme au sol alors qu'il utilisait un répulsif à ours au Centre islamique Dar Al-Tawheed le 19 mars.

Ils l'ont détenu jusqu'à l'arrivée de la police régionale de Peel. Personne n'a été grièvement blessé lors de l'attaque.

L'imam Ibrahim Hindy a déclaré que l'homme avait également publié des messages islamophobes sur les réseaux sociaux, mais n'a pas fourni de détails.

La mosquée Dar Al-Tawheed à Mississauga a été la cible d'une attaque considérée comme islamophobe. Photo : Radio-Canada

Il semble qu'il était plein de haine envers les membres de la communauté musulmane , a déclaré M. Hindy. Alors qu’il était maîtrisé, il a dit aux membres de la congrégation qu'il était là pour tuer des terroristes.

Le suspect, qui brandissait aussi une petite hache lors de l'attaque, s'identifie clairement comme un ex-musulman , a assuré l'imam.

Mohammad Moiz Omar, 24 ans, fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment agression armée, administration d'une substance nocive dans l'intention de mettre la vie en danger et profération de menaces.

Choc et besoin de protection

L'imam a témoigné que les fidèles restent traumatisés par l'incident.

Beaucoup d'entre eux ont cherché une thérapie et une aide en santé mentale auprès d'experts. Certains d'entre eux n'avaient que 13 ans et ils font des cauchemars.

M. Hindy a exhorté le gouvernement provincial à adopter la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London, un projet de loi créé par le Nouveau Parti démocratique NPD de l'Ontario et le Conseil national des musulmans canadiens après que quatre membres de la famille Azfaal de London, en Ontario, ont été heurtés et tués par un camion dans ce que la police qualifie d’attaque motivée par la haine.

Le projet de loi a été présenté à l'Assemblée législative plus tôt cette année et a été adopté en première lecture, mais il est depuis au point mort au comité permanent.

Il créerait des zones de sécurité autour des institutions religieuses, fournirait plus d'éducation et d'outils aux écoles pour lutter contre le racisme, interdirait les manifestations à Queen's Park qui incitent à la haine raciste, homophobe et autre, et empêcherait les groupes suprémacistes blancs de s'enregistrer en tant qu’associations.

Nous ne comprenons pas pourquoi cette législation n'a pas été adoptée , s'est insurgé l'imam Hindy. C'est incontestable.

Un travail énorme à faire à Queen's Park

Le président de la Chambre, Paul Calandra, a déclaré jeudi à l'Assemblée législative que le projet de loi ne serait pas adopté avant le déclenchement des élections provinciales le mois prochain.

Nous sommes convaincus que le projet de loi a besoin de plus de travail pour être renforcé , a-t-il affirmé lors de la période des questions.

C'est trop important. Ce que nous avons vu se produire à London, je pense que nous sommes tous d'accord, était une tragédie, et il y a un travail énorme que nous devons faire en tant que législateurs pour nous assurer que nous honorons cela, que nous respectons cela et que nous travaillons pour combattre non seulement l'islamophobie, mais toutes les formes de racisme.

Des manquements dans la sécurisation des lieux de culte

Ibrahim Hindy a également soutenu que le gouvernement fédéral doit réorganiser son programme d'infrastructure de sécurité.

En ce moment, je devrais attendre des mois pour obtenir des améliorations de sécurité dans le bâtiment , a-t-il déclaré. Et je ne pourrais pas embaucher un agent de sécurité, ce qui est un vrai problème compte tenu du fait que nous avons beaucoup d'enfants qui fréquentent cet établissement.

Sécurité publique Canada n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La douleur persiste à la mosquée, a déclaré Angie Hindy, qui y travaille.

Je me retrouve à regarder par-dessus mon épaule, à scruter les sorties et à réfléchir à des moyens de protéger mes fidèles et nos enfants pendant les prières , a-t-elle déclaré.