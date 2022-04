Une série coproduite par Jamie Lee Curtis sur un vol de sirop d’érable au Québec

Le projet a été annoncé mercredi à Toronto lors d’un événement organisé par le service de vidéo à la demande.

The Sticky, série comique de six épisodes, sera centrée sur Ruth Clarke, personnage fictif rappelant l’acéricultrice beauceronne Angèle Grenier, qui a eu des démêlés avec la justice en raison de son antagonisme avec la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ).

La protagoniste de la série est décrite par Prime Video comme une productrice canadienne de sirop d’érable d’âge mûr, extrêmement compétente et tenace, qui en a assez de se trouver bloquée par les conventions polies et bureaucratiques propres à l’identité de son pays .

Estimé à 18 millions de dollars, le vol de sirop d’érable du siècle a été découvert en 2012, lors d’un contrôle de routine de la FAQ dans son entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford. Il s’agit du plus gros vol ayant fait l'objet d'une enquête dans l’histoire de la Sûreté du Québec.

Trois hommes ont été reconnus coupables dans cette affaire. Ils ont dit avoir agi ainsi parce qu’ils s’opposaient notamment aux pratiques soi-disant monopolistiques de la FAQ.

The Sticky est à la fois une histoire vraiment unique qui ne peut se dérouler qu’au Québec et une comédie policière qui, nous en sommes convaincus, plaira aux spectateurs du monde entier , a affirmé Chris McCumber, président de Blumhouse Television, studio qui coproduira la série en collaboration avec la boîte de Jamie Lee Curtis, Comet Pictures, ainsi qu’avec Megamix, maison de production de Jonathan Levine, qui réalisera les épisodes.

Croisière cauchemar

Mercredi, Prime Video a dévoilé plusieurs autres productions canadiennes en cours, dont un film basé sur deux influenceuses québécoises qui ont été empêtrées dans une affaire fort médiatisée de trafic de cocaïne.

C’est l’acteur québécois Éric Bruneau (Laurence Anyways) qui tiendra le rôle-vedette de ce long métrage intitulé Sugar.

L’intrigue sera centrée sur deux jeunes influenceuses persuadées par un homme de prendre part à une croisière de luxe à destination de l’Australie.

Mélina Roberge et Isabelle Lagacé. Photo : Radio-Canada / instagram

L’histoire rappelle évidemment l’affaire Isabelle Lagacé et Mélina Roberge, ces deux Québécoises friandes d’Instagram qui ont été arrêtées par les autorités australiennes en août 2016 en possession de 30 kilos de cocaïne. Elles ont été condamnées à de lourdes peines de prison.

Sugar est coproduit par la société montréalaise Connect3 Media et sera diffusé sur la plateforme plus tard cette année. Les principaux rôles féminins seront assurés par la Canadienne Jasmine Sky Sarin et par l’Américaine Katherine McNamara.

Une autre production de Prime Video relatant un fait divers qui a fait grand bruit au pays est le documentaire À la recherche de l'assassin, réalisé par la Québécoise Nathalie Bibeau (Le morse et le lanceur d’alerte).

Disponible le 6 mai, la série se penche sur le meurtre non résolu de Beverly Lynn Smith, une mère de 22 ans qui a été abattue dans sa cuisine à Oshawa, en Ontario, en 1974.

Une adaptation des livres de Louise Penny à voir en 2023

Prime Video en a aussi profité pour annoncer que la série Le village de Three Pines (Three Pines), qui est basée sur les romans policiers à succès de l'autrice canadienne Louise Penny et qui a été tournée au Québec, sera mise en ligne au début de l’année 2023.

Autre nouveauté à venir : le documentaire The Tragically Hip que réalisera Mike Downie, le frère du chanteur principal de ce groupe de rock canadien, Gord Downie, décédé en 2017.

Cette production de Prime Video, dont la date de sortie n’est pas connue, retracera tout le cheminement du groupe, à commencer par ses débuts dans un bar de danseuses de Kingston, puis ses déplacements dans de petites villes ontariennes à bord d’une fourgonnette déglinguée, sa conquête de Toronto, une scène à la fois, et enfin son premier voyage fatidique dans l’ouest , indique le communiqué.

Le service de vidéo à la demande a d’ailleurs révélé lors de l’événement de mercredi une bande-annonce et la date de sortie de la série à sketches The Kids in the Hall, une relance de la populaire émission du même nom qui a été diffusée par la CBC entre 1988 et 1995.

Les cinq humoristes de la troupe originale, Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney et Scott Thompson, se sont réunis pour interpréter divers personnages excentriques qui ont fait leur renommée dans le Canada anglais.

The Kids in the Hall sera diffusé à partir du 13 mai. Une docusérie explorant l’influence de la troupe, intitulée Comedy Punks, sera d’ailleurs disponible sur Prime Video une semaine plus tard.