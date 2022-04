Les travaux de réfection de la toiture du Côté-Cour débuteront en mai

L'expérience me dit que je serai heureux quand le toit sera fait, laisse tomber le directeur général de l’Espace Côté-Cour, Dario Larouche. Pour l'instant, on est en bonne voie d'entamer le processus, d'entamer les rénovations, mais je me réjouirai quand le toit sera fini.

Si le directeur général préfère être patient avant de célébrer, c’est que deux ans se seront écoulés entre les infiltrations d’eau qui ont rendu la réfection d’urgence nécessaire et le début des travaux.

Le lieu de diffusion situé au centre-ville de Jonquière avait reçu 400 000 $ pour financer la réfection de la toiture en tôle canadienne et sa structure.

La réfection de la toiture du Côté-Cour débutera en mai, deux ans après des infiltrations d’eau qui ont rendu nécessaires des travaux d’urgence. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Québec avait annoncé une aide de 280 000 $ en mai afin de soutenir 70 % du coût des travaux. Saguenay avait accepté de son côté de soutenir le tiers des coûts du projet, en allongeant 120 000 $.

Un premier appel d’offres annulé

Les plans du projet ont ensuite été retravaillés de concert avec le ministère de la Culture et des Communications, avant qu’un appel d’offres ne soit lancé en novembre 2021.

Une seule soumission a toutefois été reçue, atteignant entre 650 000 et 700 000 $, soit près du double du budget estimé pour le projet. L’appel d’offres a été annulé.

Plusieurs seaux ont été ajoutés pour récupérer l’eau qui s’infiltre dans le toit lors de pluies importantes. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Certains éléments du projet ont été revus, en diminuant par exemple le nombre de prises d’air du toit. Un nouvel appel d’offres a été lancé à la fin du mois de février.

« Tout est long, tout est cher, mais ça vaut la peine de préserver ce bâtiment qui est fort important dans l'histoire de Jonquière. » — Une citation de Dario Larouche, directeur général du Côté-Cour

Trois entreprises ont cette fois déposé une offre pour effectuer la rénovation patrimoniale. Le contrat a été remporté par Toiture Québec au montant de quelque 354 000 $ en incluant les taxes.

Le directeur général du Côté-Cour, Dario Larouche Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les travaux de réfection doivent s’étaler sur trois mois. Environ un mois sera consacré à la pose de la tôle canadienne, qui représente l’élément le plus coûteux des travaux.

Le directeur général et les employés pourront ainsi ranger les bâches qui se trouvent dans l’entretoit depuis des années et les nombreux seaux qu’ils doivent vider lors des jours de fortes pluies, alors que le bâtiment connaît des infiltrations d’eau depuis plusieurs années.

Les trous, il y en a de plus en plus en fait. On a un toit en gruyère quasiment. Ça se dégrade bien sûr, ça fait des années que le toit coule, indique M. Larouche. Et on se croise les doigts que le reste du bâtiment ne soit pas endommagé. On ne le pense pas, selon les analyses préliminaires qu’on a faites, mais on peut tout le temps avoir des surprises.

La structure du toit sera également refaite. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Heureusement, l’édifice n’a pas connu d’infiltrations importantes depuis l’accumulation de neige et de glace qui avaient causé des dégâts il y a deux ans.

Réfection majeure du reste de l’édifice

Après la rénovation du toit, le Côté-Cour réévaluera l’état du bâtiment et mettra à jour son projet de réfection majeure de l’édifice plus que centenaire sur lequel l’organisme a travaillé dans les dernières années.

Un audit technique avait été réalisé en 2018. On avait le trois quarts de l'audit technique qui était considéré urgent sur trois ans, indique Dario Larouche. Et là, ça fait quatre ans, les travaux ne sont pas faits encore, donc les travaux urgents d'il y a trois ans, quatre ans, le sont encore plus.

Le projet était évalué à plus de 3 M$, un montant qui comprenait la réfection du toit. Des travaux doivent être effectués sur la structure, dans la salle de spectacle et à l’étage.

La mise à jour sera remise au ministère de la Culture, qui analyse déjà le dossier. Des démarches seront également effectuées auprès de Patrimoine Canada.

1 M$ en fonds réservés à Saguenay

Des discussions reprendront également avec Saguenay. La Ville avait à l’origine adopté un règlement d’emprunt de 587 000 $ en juillet 2020 pour permettre au Côté-Cour de procéder aux travaux d’urgence du toit. La résolution a ensuite été abrogée lorsque Québec a confirmé sa participation.

L’immeuble patrimonial construit en 1911 a besoin de rénovations majeures. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Saguenay a toutefois réservé des fonds d’environ 1 M$, en vue de soutenir la réfection majeure de l’édifice, à la suite des surplus de l’exercice financier de 2020-2021, a indiqué le conseiller municipal du secteur, Kevin Armstrong. Le tout devra cependant recevoir l’aval du conseil municipal.

Il se réjouit de voir que la première phase des travaux débutera d’ici quelques semaines. C’est une très très bonne nouvelle, d’abord parce que ces travaux étaient essentiels et que le Côté-Cour est un joyau patrimonial, un berceau de nos institutions jonquiéroises. Il est extrêmement important de préserver le bâtiment , estime-t-il.