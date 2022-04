Des églises remplies à pleine capacité pour célébrer Pâques

Pour la première fois depuis 2019, les églises peuvent ouvrir leurs portes pour les célébrations de Pâques sans restrictions de capacité au Québec. À Gatineau, le vicaire général de l’archidiocèse, Rodhain Kasuba, accueille cette bonne nouvelle avec plénitude, car elle survient juste à temps pour la fête la plus importante de la Chrétienté.

Une impatience fébrile habite Rodhain Kasuba, en cette veille de longue fin de semaine pascale. Il va célébrer Pâques avec l’ensemble de ses paroissiens, comme dans le bon vieux temps, avant que la COVID-19 ne s’en mêle.

« C’est une grande joie, parce que nous avons vécu depuis quelques années une forme de grand confinement. Et là, enfin, on va se rassembler en communauté. » — Une citation de Rodhain Kasuba, vice général, Archidiocèse de Gatineau

En 2020, les églises étaient fermées en vertu des directives de la santé publique et, en 2021, elles pouvaient accueillir qu’un nombre très restreint de fidèles.

Le vicaire général de l’archidiocèse de Gatineau, Rodhain Kasuba. Photo : Radio-Canada

Le vicaire général ne s’en cache pas : sa communauté paroissiale a durement été touchée par la pandémie.

Ça s’est révélé davantage sur le plan de la présence dans nos assemblées qui étaient de plus en plus réduites. Sur le plan financier, il faut le dire, on a vécu des moments assez difficiles , raconte-t-il.

Mais avec la reprise, on voit un regain de vie , se réjouit-il.

Même si le Québec est plongé au cœur d’une 6e vague, le vicaire général s’attend à faire salle comble, dimanche. Je m’attends à beaucoup de monde , dit-il confiant. Déjà, il y a de plus en plus de monde à l’église. C’est très beau et impressionnant.

Rodhain Kasuba ne se fait toutefois aucune illusion sur ce retour.

Il y en a qui m’ont dit : ‘écoute Rodhain, ça va prendre du temps avant de revenir’. D'autres sont décédés. D'autres ont déménagé dans des résidences. Oui, on en a perdu quelques-uns , concède-t-il.

Mais, en même temps, on voit venir dans beaucoup d’églises et de paroisses des gens issus de l’immigration qui apportent un renouveau au niveau des églises d’ici. Quand ils arrivent à Gatineau, l’une des premières choses qu’ils recherchent c’est une église, comme un point de repère , remarque le vicaire général.

Pour Rodhain Kasuba, c’est encourageant. Cela veut dire qu’il y a encore de l’espoir.

Avec les informations de Mathieu Nadon