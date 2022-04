Le directeur général de Saguenay annonce son départ pour décembre 2023

Le plus haut fonctionnaire de la Ville a décidé de prendre sa retraite. Il en a fait part à la mairesse Julie Dufour il y a quelque temps et l'a annoncé aux employés jeudi matin.

La mairesse souligne l'intégrité et la loyauté de M. Boivin et compte amorcer le processus de son remplacement le plus tôt possible.

D’un commun accord avec M. Boivin, où il a demandé d’avoir un processus quand même assez rapide, je vous dirais que tous les deux, notre objectif ce serait à l’automne 2022 d’avoir trouvé la personne de remplacement, donc un processus d’embauche public interne et externe qui sera ouvert très rapidement , a indiqué Julie Dufour en entrevue à son bureau.

Par ailleurs, le diagnostic de performance sur la direction générale va se poursuivre.

Jean-François Boivin, qui est en poste depuis 15 ans, compte assurer une transition.

M. Boivin avait ce souci-là d’être capable d’accompagner une transition efficace , a mentionné la mairesse.

Rappelons que Saguenay doit aussi remplacer la vérificatrice générale, Sylvie Jean, qui quitte ses fonctions à la fin du mois. Une firme externe sera choisie pour lancer un appel de candidatures à travers le Québec.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, à la porte de son bureau. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

12 M$ pour Matrec

Saguenay a octroyé pour cinq ans le contrat de la collecte des poubelles et leur transport vers le site d'enfouissement d'Hébertville à la firme Matrec pour la somme de 12 393 000$. Il s'agissait du plus bas soumissionnaire conforme avec une offre plus basse de 2 M$ que le second soumissionnaire, Services sanitaires Rodrigue Bonneau.

L’octroi du contrat a été confirmé par communiqué de presse, à la suite d’une séance du comité exécutif.

Le comité a également donné son aval à l’implantation de 11 bornes de recharge par Hydro-Québec pour desservir la flotte de véhicules électriques de la Ville. Elles seront installées dans les bâtiments fréquentés par les employés municipaux et pourront également être utilisées par les citoyens.

Trois bornes seront installées dans l’arrondissement de Chicoutimi, cinq dans celui de Jonquière et trois dans celui de La Baie.

Selon des informations de Priscilla Plamondon Lalancette et Michel Gaudreau