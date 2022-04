La police de Toronto trouve 10 chiots morts dans un stationnement

Attention : les détails qui suivent peuvent choquer.

Des agents de la police et de la protection des animaux ont été appelés à un endroit près de la promenade Cosentino et l'avenue Progress, juste au sud de l'autoroute 401 et à l'est de l'avenue Midland. À leur arrivée, ils ont trouvé les animaux, morts, dans des sacs en plastique.

Les chiots avaient environ quatre mois, selon la police.

La police dit qu'elle recherche la ou les personnes qui ont laissé les animaux dans le stationnement et demande l'aide du public pour les identifier.