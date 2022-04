L’approvisionnement en grumes diminue lentement en C.-B., dit un groupe de réflexion

Le Centre canadien de politiques alternatives soutient dans un rapport que les compagnies forestières en Colombie-Britannique coupent rapidement les arbres disponibles dans la province, et que la réserve diminue.

Le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) est un organisme indépendant et non partisan. C'est un groupe de réflexion et un institut de recherche sur les politiques au Canada.

L'analyste Ben Parfitt écrit dans le rapport que la quantité de bois devant être récoltée dans les années à venir représente la moitié de celle exploitée il y a 15 ans.

À l'époque, la province faisait face à la propagation catastrophique d'une infestation de dendroctones du pin, dévastant d'immenses étendues de forêts. L'objectif était alors de récolter un maximum d'arbres morts le plus rapidement possible avant qu'ils ne pourrissent.

Au plus fort de la récolte, la quantité de bois coupée au-delà des taux normaux aurait rempli l’équivalent d’une ligne de camions forestiers garés pare-chocs contre pare-chocs de Vancouver à Halifax.

« Une énorme quantité de bois supplémentaire a été récoltée dans nos forêts en très peu de temps, et cela a aggravé la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement. » — Une citation de Ben Parfitt, analyste

Ben Parfitt assure que si le nombre de pins récoltés a maintenant considérablement diminué, la récolte d'autres espèces, telles que l'épinette, le sapin, la pruche et le cèdre, a augmenté pour les remplacer.

« Nous manquons d'arbres en Colombie-Britannique. [...] La raison en est très simple, l'industrie a trop exploité, trop rapidement, avec la bénédiction du gouvernement. » — Une citation de Ben Parfitt, analyste

Selon l’analyste, le secteur en pleine croissance des fabricants de granules de bois utilise des bûches de bonne qualité pour créer les petits granules, qui une fois brûlés, font augmenter les émissions de carbone et aggravent le changement climatique.

Les granules de bois servent pour le chauffage. Photo : iStock

Il dit avoir essayé d'amener le gouvernement provincial à divulguer combien de bûches sont destinées à la production de granules de bois, mais il n’a pas obtenu de réponse.

Le ministère des Forêts n’a pas répondu à Radio-Canada sur cette question précise. L’an dernier, le ministère affirmait qu'environ 1,2 % de la récolte provinciale de bois allait directement à une usine de granules en 2020 et que la province surveillait la qualité des grumes consommées par toutes les usines de transformation du bois.