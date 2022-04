Le Marathon de Rimouski n’aura pas lieu cette année encore

D'une part, plusieurs enjeux liés aux fournisseurs et à l’augmentation globale des coûts auraient compromis la qualité de l’événement.

Actuellement, les délais sont beaucoup plus longs et les prix ont explosé. Par le passé, on pouvait le faire de façon assez flexible, commander des choses par avion à la dernière minute, ce n’est plus possible de le faire cette année , détaille Sébastien Bolduc, le coordonnateur du Marathon de Rimouski.

Selon Sébastien Bolduc, les défis logistiques compromettaient la qualité de l'événement sportif (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

De plus, la pandémie a chamboulé la collaboration des organisateurs avec leurs partenaires traditionnels.

Par exemple, l’organisme à but non lucratif OBNL qui assurait les services de premiers soins lors du Marathon a mis fin à ces activités durant la pandémie. Alors, en soi, organiser un service de premiers soins pour un événement comme le marathon, c’est tout un défi , concède le bénévole.

Enfin, c'est une équipe exclusivement de bénévoles qui organise le marathon. L’engagement de plusieurs ressources s’est essoufflé depuis la dernière édition de la course à pied, à l’automne 2019.

On aime mieux prendre une année de plus et avoir un événement bien ficelé l’an prochain que d’organiser un événement où on aurait dû couper sur la qualité et qui aurait pu être largement déficitaire peut-être aussi , reconnaît Sébastien Bolduc.

« Si on ratait notre coup, ça aurait pu signifier la fin du marathon, alors on a préféré reporter à l’an prochain. » — Une citation de Sébastien Bolduc, coordonnateur du Marathon de Rimouski

Un petit événement de remplacement

Après ces annulations, les organisateurs du marathon préparent tout de même un événement de remplacement pour les amateurs de course à pied. Pour ne pas perdre le rythme, les coureurs seront invités à participer à un autre défi sportif de moindre ampleur.

Pour beaucoup de personnes, le Marathon de Rimouski est un défi automnal qui est, des fois, la motivation pour l'entraînement tout au long de l’année , ajoute le porte-parole du comité organisateur.

La course pourrait emprunter une partie du parcours habituel, mais l’équipe du Marathon de Rimouski devrait préciser les modalités de l’événement, d’ici les prochaines semaines.

Pour ce qui est du parcours de 42,2 kilomètres, il est prévu que la 19e édition de la course soit organisée à l’automne 2023.