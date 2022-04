Exode des médecins albertains : des sages-femmes en région au bord de l’épuisement

Accoucher près de chez soi est de plus en plus difficile pour les mères de la région de Lac La Biche, au nord-est d’Edmonton. Le départ de plusieurs médecins entraîne des fermetures de plus en plus fréquentes de l’unité d’obstétrique. Une des sages-femmes de la région croit que l’épuisement menace les professionnels de la santé restants.

Dans la salle d’attente de la clinique de Chantal Gauthier-Vaillancourt, le nom, la date et l’heure d’arrivée des bébés qui y ont vu le jour sont écrits sur un tableau noir.

C’est un rappel constant que les sages-femmes peuvent être appelées à intervenir à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. C’est une réalité dont s'accommode Chantal Gauthier-Vaillancourt, qui a choisi d’installer sa clinique dans son village natal de Plamondon, à 20 minutes à l’ouest de Lac La Biche.

Cela rend certainement mon travail plus intéressant , admet-elle à la blague. Avec le départ de plusieurs médecins, ces deux dernières années, sa collègue Marianne King et elle sont sur appel en permanence et ne peuvent compter que sur l’aide d’une seule médecin à l’Hôpital de Lac La Biche, l’établissement le plus proche.

Le tableau des naissances de la clinique de Chantal Gauthier-Vaillancourt. Photo : Radio-Canada / François Joly

Quand j’ai commencé ma pratique ici, en 2015, il y avait quatre médecins qui travaillaient en équipe pour aider les accouchements , explique-t-elle. Deux ans plus tard, ils étaient rendus à deux médecins et, maintenant, il n’y en a qu’une seule, et elle se fie sur nous pour l’aider avec la garde pour les accouchements.

L’unité d’obstétrique du Centre de santé William J. Cadzow, à Lac La Biche, doit fermer ses portes 10 jours par mois, en moyenne, confirme la Dre Tracy-Lee Lindenberg. Elle dit que la pandémie de COVID-19 a été une grande source de stress pour la communauté médicale.

Le fait de ne pas être en mesure d’offrir les services d’accouchement vient ajouter à la frustration.

« C’est stressant. Quand nos patients ne sont pas contents, nous ne le sommes pas non plus. » — Une citation de Tracy-Lee Lindenberg, médecin de famille

Tracy-Lee Lindenberg est la seule médecin qui peut procéder à des césariennes à Lac La Biche. Photo : Radio-Canada / François Joly

L’épuisement au niveau de la santé mentale, c’est ce qui m’inquiète le plus, explique Chantal Gauthier-Vaillancourt. Pour moi, pour ma partenaire sage-femme, pour les autres médecins. Personne ne peut vraiment prendre de vacances parce que, dès qu’il y en a un qui part, tout le monde souffre.

« C’est stressant même d’aller prendre un rendez-vous médical à Edmonton pour moi-même ou pour ma fille. » — Une citation de Chantal Gauthier Vaillancourt, sage-femme, Tree de la vie Midwifery

Des ressources limitées

De plus, le médecin généraliste qui pratique les anesthésies pour les accouchements quitte son poste à la fin du mois de mai. S'il n'est pas remplacé, l’Hôpital de Lac La Biche dépendra de l’aide de médecins d’autres établissements qui viendront faire des visites d’une semaine.

Chantal Gauthier-Vaillancourt craint que l’unité d’obstétrique ne soit forcée de fermer jusqu’à trois semaines par mois.

Les accouchements à bas risques peuvent avoir lieu à la clinique de Chantal Gauthier-Vaillancourt, mais les césariennes nécessitent une salle d’opération.

Si celle de l’Hôpital de Lac La Biche n’est pas disponible, les patientes doivent être redirigées vers d’autres établissements de soins de la région, ou même vers Edmonton, un trajet qui peut prendre plusieurs heures.

Inquiétude des mères

C’est frustrant. On paye des taxes comme tout le monde dans la province et on aimerait avoir accès aux mêmes services , dit Nicole Brisson, une résidente de Plamondon, qui attend son second enfant en août. J’ai certaines craintes parce que, s’il y a une situation d’urgence, il va falloir me déplacer vers un plus gros centre.

Silken Rawson a donné naissance à son deuxième fils à la mi-mars. Photo : Radio-Canada / François Joly

Cela m’a causé beaucoup de stress, confirme Silken Rawson, qui a accouché de son fils à la mi-mars. C’est vraiment triste de devoir vivre un tel stress, alors que c’est censé être une belle expérience pour ta famille et toi.

Nicole Brisson a commencé à planifier son accouchement, mais elle dit qu’il est difficile de prévoir quels membres du personnel seront disponibles pour l’appuyer dans cinq mois.

Silken Rawson et elle ont toutes deux choisi de ne pas accoucher à l’hôpital. Chantal Gauthier-Vaillancourt recommande cependant à ses patientes à risque et à celles dont c’est le premier accouchement de donner naissance à Edmonton, où des soins spécialisés sont plus faciles à obtenir.

Nicole Brisson attend son deuxième enfant au mois d'août. Photo : Radio-Canada / François Joly

Tracy-Lee Lindenberg précise cependant qu'il s'agit d’un déplacement stressant et coûteux, en particulier pour les parents qui doivent aussi s’occuper de jeunes enfants.

Le gouvernement provincial a mis en place des programmes pour attirer plus de médecins dans les régions rurales, mais les besoins sont immenses.