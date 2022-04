De l’Ukraine à Montréal pour fuir une guerre « vraiment horrible »

Les yeux levés vers un ciel magnifiquement bleu, sourire aux lèvres, Yelyzaveta Kibalchych semble revivre. Pas un mot ne sort de sa bouche. Mais son regard, sa posture et son silence sont révélateurs.

Debout à la sortie de l’aérogare de l’aéroport de Montréal, une valise à la main, la jeune Ukrainienne prend le temps de souffler, les cheveux au vent, après des milliers de kilomètres parcourus et un long périple mêlant drames, cauchemars et espoirs.

Elle n’est pas seule. Avec ses trois amies, en ce début de semaine, elles rigolent, bavardent, s'esclaffent et profitent de ce bain de soleil. C’était difficile, mais maintenant tout va bien , raconte, la voix enjouée, Maryna Khrennikova.

Rien ne laisse entrevoir, au premier regard, la tragédie vécue par ces filles de 17 et 18 ans, qui viennent de quitter précipitamment leur Ukraine natale pour s’installer temporairement à Montréal.

Yelyzaveta, Maryna, Anastasiia et – encore – Anastasiia. Ces quatre étudiantes ont tout laissé derrière elles : leur université, leur ville de Kharkiv, leurs familles. Elles sont parties, seules, pour traverser l'Atlantique et rejoindre le Département de science politique de l’Université de Montréal (UdeM) qui, depuis des semaines, s’est démenée pour les accueillir au Québec.

Une demi-douzaine d’autres Ukrainiennes, provenant de la même université, devraient les retrouver prochainement, une fois les formalités administratives remplies.

Les jeunes filles ont été accueillies à Montréal par des représentants de l'Université de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Leur bonheur n’est pas feint. Ensemble, elles décrivent en riant le passage d’une télé-réalité ukrainienne, qui parle de Montréal. Montréal, c’est comme Paris , estiment-elles. Avec de la neige et un hiver plus rude. Mais c’est comme en Ukraine, alors c’est cool , se marre Maryna.

Tout juste majeure, cette dernière est la seule à connaître et maîtriser la magnifique langue française. J’ai commencé à l’apprendre quand j’étais petite, à 10 ans , raconte cette jeune brune, au sourire contagieux. Ses amies, quant à elles, bénéficieront de cours de français, offerts par l’UdeM, qui prend en charge également leur logement et les frais de scolarité.

Montréal, pourtant, n’est qu’une étape, un passage, une occasion extraordinaire d'être en sécurité . Je veux rentrer en Ukraine.

Je ne veux rester ici que quelques mois, peut-être un an , clame Maryna, dans un discours étonnant de lucidité.

« Je suis sûre que ce sera une expérience magnifique [à Montréal], mais je veux revenir en Ukraine parce que c’est mon pays. » — Une citation de Maryna Khrennikova

Un geste de solidarité important Pour faire venir ces étudiantes, l'Université de Montréal a mis en place un fonds humanitaire. Les jeunes filles n'ont rien eu à débourser. Tout a débuté par un appel de Martin Carrier, chargé de cours au Département de science politique, qui connaissait des représentants de l'Université nationale de Kharkiv. On a fait un appel pour savoir si on pouvait aider. C'est un geste de solidarité universitaire , détaille-t-il, tout en évoquant les énormes embûches administratives. C'était la maison des fous , lâche-t-il. Sa collègue, Magdalena Dembinska, d'origine polonaise, a contacté des proches pour loger ces filles à Varsovie. Les voir ici, c'est un soulagement, avoue-t-elle. C'est important de les aider à avoir leur diplôme. Elles n'ont plus de possibilité de terminer leurs études en Ukraine.

Les deux Anastasiia, Maryna et Yelyzaveta sont arrivées à Montréal le 12 avril. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On retrouve ces quatre filles deux jours plus tard. Devant l’Université de Montréal. Des paquets à la main. Elles viennent d’ouvrir un compte bancaire et de faire quelques achats.

Les rires sont encore là. Une responsable de l’établissement les gratifie d’un vibrant bye les pop stars!

Mais la réalité paraît déjà reprendre le dessus. Assise sur un banc, Maryna observe un parc voisin. Puis, en évoquant son départ de Kharkiv, l’une des premières villes bombardées par l’armée russe dès la fin du mois de février, elle se fige. Le sourire disparaît.

C’était le 18 mars. Au 23e jour de cette guerre. J’ai entendu les bombes , raconte-t-elle, lentement, la voix tremblante. Il y avait beaucoup d’avions. Je les entendais. Beaucoup de bruit.

Elle s’arrête. Fébrile. C’était vraiment dur. Vraiment horrible.

Âgée de 18 ans, Maryna Khrennikova décrit la stupeur à Kharkiv, lorsque les bombardements ont éclaté. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Trois mois plus tôt, la famille fêtait Noël. Sans l’ombre, visiblement, d’une crainte. On ne pensait pas à la guerre. On pensait que tout allait bien. Maintenant, chaque jour est stressant , résume-t-elle.

Juste avant de partir vers Montréal, la maison de ma grand-mère a été détruite . Que s’est-il passé? Est-ce qu’on peut ne pas en parler? , demande-t-elle, timidement.

Son frère aîné et sa famille ont pris la direction de Lviv, à l’ouest du pays, à proximité de la frontière polonaise. Ils sont en sécurité , dit-elle, tout en avouant éviter de regarder les nouvelles .

Je parle avec mes parents, ils me racontent. Mais je ne regarde pas Instagram, c’est vraiment très difficile, trop stressant. Si je le fais, c’est impossible de travailler. C’est mieux de ne pas les regarder et de travailler fort.

Maryna se veut néanmoins positive . À Kharkiv, la ville tente déjà de se reconstruire, décrit-elle. Mais à Marioupol, quasi entièrement ravagée par l’armée russe, c’est vraiment dur pour eux , avance-t-elle, avant de s’interrompre. Un euphémisme.

Malgré la guerre et la nécessité de quitter son pays, Montréal, reprend-elle, est un véritable choix. Ç'a toujours été mon rêve d’aller au Canada. J’adore parler anglais et français. Le français, c’est ma langue préférée.

Anastasiia, Maryna, Yelyzaveta et Anastasiia ont traversé l'Europe avant d'arriver à Montréal. Photo : Courtoisie

Arriver jusqu’au Québec fut néanmoins périlleux. Bus, trains, avions. Ces étudiantes ont multiplié les moyens de transport et ont sillonné l’Europe.

Après un passage en Slovaquie, Maryna et ses amies sont allées à Varsovie, en Pologne. Impossible, cependant, d’y décrocher un rendez-vous pour obtenir leurs données biométriques. Une procédure indispensable pour arriver au Canada.

Ensuite Francfort, en Allemagne, puis Lyon, en France, pour remplir ces formalités administratives. Avant d’aller à Paris, avec peu de bagages.

On a quelques vêtements pour les différentes saisons. Mais on va faire du shopping , lance Maryna, avec un sourire retrouvé.

Mais d’une voix pleine de sagesse, la jeune fille balaye le superficiel. Maintenant, je comprends ce qui est important. Ce n’est pas d’avoir du Channel ou une voiture chère. Il y a deux choses importantes. D’abord, les personnes qui t’aiment. Et il faut faire seulement ce que tu veux , s'exclame-t-elle, avec une surprenante clairvoyance.

Si tu n’aimes pas tes études, ton travail ou ton copain, tu dois changer. C’est vraiment très important de vivre chaque instant, car tu ne sais pas combien de temps tu as à vivre devant toi.