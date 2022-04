Les cygnes sont de passage au Yukon

Les cygnes trompettes sont en pleine migration vers leur aire de reproduction et s’offrent un peu de repos sur les étendues d’eau du Yukon.

C’est sûrement l’un des meilleurs rassemblements naturels de cygnes trompettes du monde , affirme l’ornithologue retraité Jim Hawkings. Même si d’autres sites accueillent ces oiseaux majestueux durant leur migration, ce sont souvent des environnements modifiés notamment par l’activité humaine.

À cette époque de l'année, les cygnes font escale au Yukon parce qu'ils ont quitté leur habitat hivernal, situé dans la région des Basses-Terres continentales de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington pour rallier leur destination : l’Alaska, ou l’ouest et le nord du Yukon.

Sur leur chemin, ils se reposent. C'est un repos important pour reprendre des forces, se nourrir et s’assurer d’être en forme pour rallier leur aire de reproduction. Ils doivent reprendre des forces pour faire face à des températures auxquelles ils ne s’attendent pas parfois, comme en ce moment , explique Jim Hawkings.

Même si les cygnes sont bien adaptés et très résistants, ils doivent avoir assez à manger, ce qui est leur plus grand défi, selon l’ornithologue à la retraite Jim Hawkings. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Selon l'ex-ornithologue, les températures proches des records de froid de ce mois d'avril constituent un problème.

« L’eau peu profonde a tendance à geler la nuit, et c’est là qu'ils sont censés trouver leur nourriture, les herbes et les racines aquatiques, alors ce n’est pas facile pour eux, cette année. » — Une citation de Jim Hawkings, ornithologue retraité

À Swan Haven, au sud de Whitehorse, la glace fait que les cygnes sont à plusieurs centaines de mètres des points d'observation, cette année. Il est donc recommandé d'apporter des jumelles, même s'il y en a déjà d'installées par le service de la faune à certains points d'observation.

Une marche le long de la rive peut permettre de se rapprocher des cygnes et d'avoir une plus belle vue, mais les visiteurs sont invités à faire attention et à ne pas s’aventurer trop loin sur la glace, car elle fond, en ce moment.

Les cygnes font souvent la grasse matinée , mais d'après Scott Cameron, spécialiste de l'observation de la faune, il y a plus d’activité durant l'après-midi et la soirée, lorsqu’ils se nourrissent .

Pour finir, il rappelle que, si l’animal change de comportement, arrête de manger et regarde la personne qui l'observe, c'est le signe que [cette personne] est trop près .

Avec les informations d'Elyn Jones