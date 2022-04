L’inflation pèse sur le choix des ménages pour le repas de Pâques

Avec une inflation galopante l'augmentation des prix des produits alimentaires risque de peser sur le choix des mets lors de la fête pascale.

C'est le cas particulièrement pour les viandes qui ont connus une flambée des coût sans précédent.

Pour Olivier Reynaud, copropriétaire du restaurant Rouge à Calgary, la hausse des prix des produits alimentaires est significative. De 20 à 25 % depuis le début de la pandémie.

Cependant, il y a de petites astuces, simples et peu coûteuses, pour contourner l'amplification des dépenses durant la fête. Selon lui, vouloir garnir sa table à tout prix avec une délicieuse dinde est tout à fait possible. Il recommande de miser sur de petites ou moyennes dindes, plutôt qu’une grosse. L’objectif est de préserver l'esprit de Pâques, mais sans fanfares.

« On peut préparer une dinde de plus petite taille, mais qui offre une meilleure saveur. C’est moins cher et plus bon. De plus, on respecte la tradition. »