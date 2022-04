Après 41 ans d’existence, le chocolatier Daniel Chocolates ferme ses portes sur Robson

Le chocolatier Daniel Poncelet a pris la difficile décision de mettre la clé sous la porte de son magasin de la rue Robson, au centre-ville de Vancouver. C’est là que la petite entreprise Daniel Chocolates a démarré, il y a plus de 40 ans.

La fermeture, prévue le 22 avril, est un coup dur pour le Vancouvérois d'origine belge qui est attaché à son commerce.

« Ça fait mal au cœur. En fait, je ne suis pas allé dans le magasin depuis six mois. » — Une citation de Daniel Poncelet, fondateur de Daniel Chocolates

Une rue qui change

Le commerçant explique que plusieurs facteurs influent sur sa décision, notamment la hausse considérable des loyers et des impôts fonciers. Il remarque également combien le quartier a changé.

Robson a perdu beaucoup de caractères , affirme Daniel Poncelet. Avant c’était la rue commerciale à Vancouver.

Par ailleurs, le soir, il y a un tel problème d'insécurité pour ses employés que la boutique doit fermer plus tôt, déplore-t-il.

Daniel Poncelet est un chocolatier belge. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

La pandémie a aussi été un facteur important : Les touristes ne sont plus présents depuis deux ans, la circulation rue Robson a considérablement diminué.

De plus, il affirme que les terrasses qui ont émergé pendant la pandémie ont empiété sur les stationnements et rendu l’accès à son magasin plus difficile.

Une nouvelle ère

La fermeture du magasin qui avait pignon sur rue ne sera pas la fin de Daniel Chocolates. Les douceurs au cacao sont encore en vente dans la boutique de fabrication du quartier Mount Pleasant ainsi qu'en ligne.

Les ventes en ligne ont augmenté très fortement, je dirais de 100 % les deux dernières années , dit Daniel Poncelet.

Le chocolatier Daniel Poncelet dans sa boutique rue Robson. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Malgré la fermeture des portes de son magasin, le souci de la qualité, les ingrédients naturels et l’utilisation du sucre avec modération, le véritable ennemi du chocolat , lui permettent de conserver sa clientèle, affirme-t-il.

C'est, selon lui, l'occasion de se lancer dans des produits qui sortent de l’ordinaire : des chocolats végétaliens et des superaliments seront bientôt au menu.

Avec des informations de l'émission Panorama