Des entrepreneurs en aménagement paysager déneigent les terrains pour gagner du temps

De plus, le printemps qui a tardé à s’installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean comprime encore plus la période disponible pour réaliser des travaux.

Ces jours-ci, l’entreprise Réno-Projet, de Laterrière, s'affaire déjà à installer patios et pavillons de jardin. Tous les moyens sont bons pour devancer la saison alors que le carnet de commandes est déjà bien garni.

On commence les projets le plus rapidement possible. Il y a eu du déneigement qui a été fait pour qu’on puisse commencer plus tôt. Ça ne lâchera pas bien bien. Ça va en être une très bonne , a expliqué Daniel Gaudet, propriétaire de Réno-Projet.

Réflex Paysage, qui emploie les services de Réno-Projet, a ainsi eu recours à de la machinerie pour retirer la neige encore abondante sur les terrains de ses clients. C’est du jamais-vu pour cette entreprise qui cumule 32 ans d'expérience.

Réno-Projet a débuté l’installation de pavillons de jardin. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La surcharge de contrats a aussi des impacts sur la façon de faire.

Ce qu’on a dû faire, c’est de changer la mentalité du cycle de vente. Avant, un client nous appelait au printemps et on savait très bien que dans l'été, on serait capable de réaliser le projet. Maintenant, avec les enjeux de main-d’œuvre et de disponibilité des entreprises, il faut se prendre un an d’avance finalement, le temps de faire toutes les démarches et arriver au jour J du chantier et être prêt , a expliqué Frédéric Jean, copropriétaire de Réflex Paysage, à Chicoutimi.

Les entrepreneurs surfent encore sur le désir des gens de profiter de leur maison plutôt que de voyager en raison de la pandémie. La construction de maisons neuves et les projets de rénovation ont aussi fait bondir la demande.

Stéphane Grenon est le président d'Aménagement Grenon, à Laterrière. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Ainsi, Aménagement Grenon, à Laterrière, doit choisir ses contrats en fonction de la disponibilité des matériaux et de la main-d'oeuvre.

On est un petit peu obligé de choisir, mais en réalité, on parle vraiment plus pour cette année pour les réalisations, mais sinon, on va quand même prendre tout le monde. On va faire les estimations, mais plus pour 2023. Mais c’est sûr que c’est quand même assez complexe avec la main-d’œuvre pour tout faire la gestion de ça , a partagé Stéphane Grenon, président d’Aménagement Grenon.

Les entrepreneurs extérieurs comptent sur une météo clémente cet automne pour exécuter un maximum de contrats.

D'après un reportage de Mélissa Paradis