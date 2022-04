Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 en hausse en Saskatchewan

En date du 13 avril, 403 personnes se trouvaient à l'hôpital, dont 25 en soins intensifs.

Le rapport indique que 49 personnes de plus sont admises à l'hôpital, comparé au bilan précédent.

La province note cependant une baisse des décès en lien avec la COVID-19.

Les autorités sanitaires de la Saskatchewan ont recensé 20 décès, pour la période allant du 3 au 9 avril. Le rapport précédent faisait état de 24 décès. Il s’agit d’une baisse de 16,6 %.

Au cours de la semaine du 3 au 9 avril, 1051 personnes ont reçu un résultat positif à un test PCR, soit 19 de plus que la semaine précédente.

Parmi les nouveaux cas, on en compte 294 à Saskatoon, et 181, à Regina. La Ville des Ponts a connu une légère baisse, soit 10 cas de moins, alors qu'à Regina, on a recensé 3 cas de plus.

Le nord de la province occupe la deuxième place avec 243 cas détectés, toujours selon le rapport hebdomadaire.

62 détenus en Saskatchewan déclarés positifs à la COVID-19

Par voie de communiqué, le Service correctionnel du Canada (SCC) annonce que 62 détenus du Pénitencier de la Saskatchewan ont été déclarés positifs à la COVID-19.

L’établissement indique que toutes les mesures sont mises en place pour réduire au minimum la propagation du virus dans l’établissement.

Le nombre de cas actifs actuellement déclarés chez les détenus pour cet établissement est basé sur des tests rapides ou des tests PCR, souligne le Service correctionnel Canada SCC dans sa note.

Ce dernier précise que ce nombre pourrait changer à mesure que de nouveaux tests sont effectués et que les résultats confirmés en laboratoire sont disponibles.