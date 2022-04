Les coûts du Centre régional des générations à Caraquet augmentent

Au départ, il s'agissait d'un projet de 15 millions $ mais avec les dépassements de coût, le projet final pourrait coûter près de 20 millions $.

Le maire évoque une inflation galopante , qui influe sur le prix des matériaux. Pour tenter de limiter le plus possible ces dépassements de coût, la grandeur de l'édifice a été réduite et des éléments de la construction ont été supprimés.

Par exemple, les plans prévoient maintenant des gradins seulement d'un seul côté de la patinoire.

Malgré tout, les prix augmentent.

On est anxieux de connaître les prix parce qu'il y a un impondérable , reconnaît-il. Mais, on n'a pas d'indications qui nous forceraient à reculer .

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, avait fait une mise à jour du projet, l'été dernier, dans laquelle il s'était montré rassurant. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ce stress financier ne devrait pas avoir de conséquence sur le début des travaux.

Le maire, Bernard Thériault, reste persuadé que la construction pourra commencer ce printemps.

Appels d'offres en retard

Les appels d'offres pour les différentes étapes de la construction du Centre régional des générations devaient être lancés en mars. Mais, la procédure d'appel à la concurrence est en retard.

On prévoit que d'ici la mi-mai, la série d'appels d'offres pourra commencer , affirme le maire. Les premières seront probablement celles de l'excavation et, je crois, des structures d'acier.

En juin 2021, plusieurs citoyens avaient assisté à une mise à jour du projet faite par le maire de Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

La deuxième campagne de financement pour appuyer le projet connaît aussi des délais. Elle doit démarrer bientôt pour solliciter à nouveau les entreprises, les citoyens et les communautés voisines à donner généreusement pour aider à financer le projet. La ville espère que cette deuxième campagne pourra permettre d'amasser 2 millions $.