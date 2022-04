Du Sénégal au Manitoba, Petit bout de bois raconte l’autre réalité des enfants de Dakar

Au début, les enfants restaient dans leur village près de leurs parents et habitaient avec ce marabout qui leur enseignait le coran, tout en leur donnant une éducation musulmane. Et toute la communauté s’occupait de ces enfants , raconte Patricia Gomis, créatrice et interprète du spectacle.

Ces enfants errent dans les rues de Dakar et mendient de l’argent pour survivre.

Aujourd'hui, avec la sécheresse et la pauvreté qui augmentent, beaucoup de marabouts se déplacent dans les grandes villes avec les enfants, des enfants dont les parents n’ont pas d’argent pour subvenir à leurs besoins. (...) Beaucoup de marabouts demandent aux enfants de rapporter une somme d’argent. Cela devient une exploitation des enfants , poursuit Patricia Gomis.

Ce spectacle construit sur une enquête de terrain menée pendant presque un an par Patricia Gomis relate la réalité de certains enfants au Sénégal.

Patricia Gomis précise qu’on parle de plus de 30 000 enfants qui mendient dans les rues du Sénégal. Cela devient intolérable pour un pays en émergence qui se veut moderne. Avec la montée de la pauvreté, beaucoup de parents démissionnent de leur rôle parental et de leur devoir, confient leurs enfants et ne s’en occupent plus .

Elle met néanmoins en garde contre une généralisation. Dans mon spectacle, je ne parle que des marabouts qui profitent de la situation et qui exploitent les enfants. Ce sont des faux marabouts , précise-t-elle.

« Les êtres humains sont des bouts de bois de Dieu. Et donc les enfants sont des petits bouts de bois de Dieu. » — Une citation de Patricia Gomis, directrice de la compagnie Djarama

L’histoire est racontée par le biais de marionnettes de bois, ce qui permet d’apporter de la poésie et de la douceur dans le récit.

La marionnette peut toucher les gens. La marionnette peut être poétique, elle peut aussi entrer dans une canne de tomate… Les enfants [des rues] ont à longueur de journée une canne de tomate dans laquelle ils mettent ce qu’on leur donne , raconte Patricia Gomis.

La marionnette permet aussi de s’adresser aux enfants, un choix affirmé par l’artiste sénégalaise.

J’ai choisi de faire du théâtre pour enfants, j’inclus tous les enfants et notamment les enfants privés d’émerveillement, de jeux, d’accès à des programmes , confie-t-elle.

« Les enfants sont en empathie. Ils se rendent compte que je parle des enfants comme eux. » — Une citation de Patricia Gomis, directrice de la compagnie Djarama

C’est aussi l’avis d’Alison Palmer qui coordonne les programmes scolaires au Théâtre Cercle Molière (Théâtre Cercle Molière TCM ).

Je pense que c’est important pour conscientiser le monde sur ce qu’il se passe, de développer une empathie, de développer un besoin ou un désir d’en connaître plus sur les enfants d’ailleurs, une appréciation de ce qu’on a et une reconnaissance qu’on peut changer le monde à travers les arts , explique Alison Palmer.

« On est capable de toucher tant de monde à travers les arts et éduquer et en même temps donner le désir de devenir actif dans la population. » — Une citation de Alison Palmer, coordinatrice des programmes scolaires au Théâtre Cercle Molière TCM

Un discours à l’unisson entre l’équipe du Théâtre Cercle Molière TCM au Manitoba et la compagnie Djarama au Sénégal qui relate aussi l’histoire d’une belle amitié qui dure depuis cinq ans.

En 2017, Geneviève Pelletier, directrice générale du Théâtre Cercle Molière TCM et Patricia Gomis, directrice de la compagnie Djarama se rencontrent lors de la présentation du spectacle Moi, Monsieur, Moi ! au public manitobain.

Patricia Gomis de la pièce Moi, Monsieur, Moi! Photo : Yves Gabriel

Quand j’ai fait ce spectacle [Petit bout de bois], j’ai eu la chance de croiser Geneviève au festival du Massa en Côte d’Ivoire. Elle a vu ce travail et elle m’a dit : je dois absolument t’inviter de nouveau , raconte Patricia Gomis.

Patricia Gomis et la musicienne du spectacle, Ndeye Seck, offriront aussi des ateliers de rythme aux enfants, lors de la tourné scolaire qui débute le 18 avril avec une représentation à Swan Lake.

Ces ateliers sont d'ailleurs rendus possible grâce à l'aide de la communauté, comme le confie Alison Palmer du Théâtre Cercle Molière TCM .

On a été très chanceux, car l’école Héritage [à Saint-Pierre Jolys] nous prête de gros seaux et des bâtons de tambours pour aller à Swan Lake pour faire les ateliers de rythme. C'est bien qu’on puisse compter sur la communauté pour nous appuyer , explique Alison Palmer.

Le spectacle sera aussi présenté dans des écoles de la Division scolaire de Winnipeg et les écoles de Saint-Malo et de Saint-Pierre Jolys.

La tournée scolaire manitobaine fera une halte au Théâtre Cercle Molière TCM le mercredi 20 avril à 18 h 30 pour une représentation publique gratuite, sur réservation.

Patricia Gomis partira ensuite en tournée dans l’Est du Canada et sera également accueillie en résidence à Trois-Rivières.