Vague de solidarité à Saint-Basile à la suite du décès d’un jeune garçon

Au Nouveau-Brunswick, la communauté de Saint-Basile est secouée par le décès d’un jeune garçon survenu plus tôt cette semaine. La population tente de soutenir la famille endeuillée par des gestes d’encouragement et des messages de sympathie.

À l’École Régionale de St-Basile, une boîte est mise à la disposition de tous à l’entrée de l’établissement scolaire afin d’y laisser des messages de sympathie. Ils seront transmis par la suite aux membres de la famille, selon le directeur de l’école, Jean Lebel.

Dès que l’événement tragique est survenu, l’école a offert aux élèves et aux membres du personnel un soutien psychologique. Des professionnels de la santé tels que des psychologues, des travailleurs sociaux et une intervenante en gestion de comportement ont été dépêchés sur les lieux.

L'enfant est tombé dans le ruisseau Mastic près de la rue Principale. Photo : Ville d'Edmundston

La coordonnatrice des relations stratégiques du District scolaire Francophone Nord-Ouest, Julie Poulin, affirme que le but de ces ressources est d’aider les personnes touchées à en parler, à s’exprimer et à être écoutées.

Selon la Dre Monique Savoie, psychologue spécialisée en rétablissement du deuil, il est important de tenir des séances de discussion pour se rétablir d’un événement comme celui-ci.

« C'est tellement important pour bien se rétablir d'un deuil d'en parler partout, de donner l'opportunité d'en parler d'une façon qu'on ne se sent pas jugé, qu'on se sent appuyé et qu'on se sent en sécurité », explique la psychologue.

Un hommage partout dans la ville

Les drapeaux du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton sont en berne et le resteront jusqu’au jour des funérailles. L’un des parents du jeune garçon travaille à l’établissement postsecondaire.

L’Université de Moncton ressent une profonde sympathie pour la famille et les amis durement éprouvés et, par ce geste, tient à leur offrir ses plus sincères condoléances , indique l’université dans un communiqué.

Une communauté compréhensive

La communauté s’active pour aider la famille endeuillée. Comme l’indique le député d’Edmundston-Madawaska-Centre, Jean-Claude D’Amours, cette vague de soutien est très appréciée.

L'élément que je trouve qui est formidable c'est de voir le support de la communauté, les messages que la population envoie à la famille dans un moment qui n'est pas facile, mais je pense que tout le monde comprend l'importance qu'il faut se tenir les coudes serrés dans une situation semblable , dit-il.

Du côté de la ville d’Edmundston, le maire, Éric Marquis, affirme qu’un protocole est mis en place lorsqu’une situation de ce genre se produit. Les policiers, ambulanciers et pompiers qui ont répondu à l’appel peuvent recevoir un soutien psychologique par des rencontres avec des professionnels.

On assure un suivi, mais aussi on assure n'importe quel type de traitement que ces personnes pourraient avoir besoin pour justement s'assurer qu'elles puissent passer au travers de ça le mieux possible , explique Éric Marquis.

Une vigile se tiendra vendredi soir, devant l’École Régionale de St-Basile, pour rendre hommage à Guillaume Lamontagne.

Un texte de Mathilde Pineault