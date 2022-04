Plus d’un millier de cas quotidiens de COVID-19 confirmés en Nouvelle-Écosse

Plus d’un millier de nouveaux cas de COVID-19 sont confirmés chaque jour en Nouvelle-Écosse, constate-t-on jeudi dans le rapport épidémiologique hebdomadaire du ministère de la Santé de la province.

Seuls les résultats des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR effectués en laboratoire sont compilés, et non ceux obtenus par un test rapide, comme ceux que l’on peut faire chez soi.

Du 6 au 11 avril, les laboratoires de la Nouvelle-Écosse ont enregistré 6192 résultats positifs à un test de dépistage de COVID-19.

Cela représente 1032 nouveaux cas par jour. La moyenne de la semaine précédente était de 998 nouveaux cas confirmés chaque jour, en moyenne, par un test PCR.

Selon le ministère de la Santé, il s’agit d’une augmentation continue des résultats positifs des tests analysés en laboratoire .

Cependant, le gouvernement provincial juge que le nombre d’hospitalisations et de décès reste relativement peu élevé, ce qu’il attribue au taux élevé de vaccination .

Quatorze autres personnes sont mortes de la COVID-19 durant cette période du 6 au 11 avril, et 72 personnes de plus ont été hospitalisées en raison de la COVID.

La dose de rappel n’est pas très populaire

Près de deux tiers (64 %) des Néo-Écossais âgés de 18 ans et plus ont maintenant reçu une dose de rappel, communément appelée booster, d’un vaccin à acide ribonucléique ARN messager contre la COVID-19.

Le premier ministre Tim Houston dit être préoccupé de voir que les doses de rappel ne sont pas aussi populaires que la série primaire de vaccins l'avait été en 2021.

Le chef de l'opposition libérale et ancien premier ministre, Iain Rankin, croit que le gouvernement progressiste-conservateur doit diffuser des messages d'intérêt public sur la vaccination avec une énergie similaire à celle qu'il déploie pour encourager les gens à sortir et fréquenter les commerces locaux.

Tim Houston dit que son gouvernement va examiner comment encourager les gens à prendre rendez-vous pour une dose de rappel.

Le rapport épidémiologique partagé jeudi par les autorités de santé présente les statistiques d’une période de six jours. On indique que les prochains rapports hebdomadaires couvriront sept jours, du mardi au lundi, et continueront d’être publiés le jeudi.