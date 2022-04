Le ministère de la Défense licencie un ex-commandant réembauché comme civil

Un deuxième examen mené par l'armée sur la libération rapide de Croucher a également révélé que l'armée a enfreint son propre règlement en approuvant la demande de Croucher l'année dernière de quitter volontairement la marine avant que son affaire n'atteigne le stade disciplinaire.

Croucher a décroché un emploi comme civil à la base militaire de Halifax en juin 2021 – le mois où il a quitté cette base en tant que militaire.

Le ministère de la Défense nationale affirme que M. Croucher avait le droit de prendre sa retraite en raison de services rendus.

Le commandant du personnel militaire affirme être en train d’évaluer la pertinence de mesures supplémentaires pour traiter les situations où des membres [des Forces armées canadiennes] ont le droit d'être libérés même s’ils ont violé des normes professionnelles .

La ministre de la Défense nationale Anita Anand a été questionnée sur le cas de Danny Croucher après avoir annoncé le déploiement de militaires en Pologne pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Photo : The Canadian Press / Christopher Katsarov

Charlotte Duval-Lantoine, membre de l'Institut canadien des affaires mondiales, a déclaré que cette affaire mettait en évidence une faille flagrante , c'est-à-dire que certains militaires accusés d'actes répréhensibles peuvent quitter les forces sans conséquence parce qu'ils sont admissibles à la retraite.

Cette échappatoire permet aux officiers d'échapper aux mesures disciplinaires , a déclaré Duval-Lantoine, qui étudie la culture toxique et le leadership dans les Forces armées canadiennes (FAC).

Elle croit que M. Croucher a clairement échappé à une action disciplinaire et estime que de l’avoir laissé servir en tant que civil sur cette même base aurait pu entraîner un problème de morale .

Ces enquêtes ont été déclenchées par un reportage de CBC News l'année dernière sur le cas de Croucher. En vertu des règlements militaires, les commandants doivent certifier que les membres des Forces armées canadiennes FAC ne sont pas libérés pour éviter les conséquences d'une mauvaise conduite.

Enquête interne

La marine a retiré Croucher de son poste de directeur de l'École navale de la flotte de l'Atlantique en juin 2020. Elle a lancé une enquête après qu’une plainte eut fait surface, selon laquelle il aurait tenu des propos inappropriés et offensants de nature sexuelle.

Des sources ont déclaré qu'une enquête ultérieure a révélé des actes répréhensibles de la part de Croucher. Selon ces sources, il était prévu qu'il soit libéré obligatoirement de l'armée dans le cadre de la phase disciplinaire. Mais Croucher a demandé une libération volontaire avant que cela ne se produise.

La marine a accédé à la demande de M. Croucher, qui a quitté la marine en juin 2021. Il a rejoint la base en tant que civil plus tard ce même mois.

M. Croucher n'a pas répondu aux questions de CBC, soumises mercredi matin sur Facebook et par l'intermédiaire du ministère de la Défense.

Une libération « non conforme »

Le ministère de la Défense a déclaré avoir lancé une enquête à la suite du reportage de CBC en octobre 2021 pour déterminer les circonstances dans lesquelles M. Croucher a été embauché en tant qu'employé civil – plus précisément, si ses références ont été vérifiées et si l'équipe d'embauche avait connaissance des antécédents professionnels de M. Croucher au sein de la Marine royale canadienne .

En ce qui concerne l'enquête administrative sur son embauche en tant que civil, bien que nous ne puissions pas fournir de détails pour le moment en raison de considérations liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels, nous pouvons confirmer qu'il n'est plus au service du ministère de la Défense nationale , a écrit Daniel Le Bouthillier, porte-parole du ministère, dans une déclaration à CBC News.

M. Croucher a été congédié cette année à la suite de l’enquête. Le ministère de la Défense n'a pas fourni la date exacte de son départ.

L'ancien ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a également ordonné un examen militaire sur la libération rapide de Croucher l'année dernière après le reportage de CBC. Sajjan a déclaré qu'il était consterné par le manque apparent de jugement dans cette affaire.

L'armée a conclu que la libération de Croucher n'a pas été faite en conformité avec les politiques appuyant la libération des membres des FAC FAC dans les situations où une inconduite est alléguée , a déclaré Daniel Le Bouthillier.

Mais le ministère a également déclaré que, dans ce cas, Croucher avait le droit d'être libéré en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, parce qu'il avait terminé une période de service déterminée .

Une enquête « embarrassante »

Le colonel à la retraite et expert en droit militaire Michel Drapeau affirme que le résultat de cette enquête met le ministère de la Défense dans l'embarras .

Ils doivent savoir qu’un certain nombre d’employés militaires et civils ont facilité sa sortie des Forces armées canadiennes et son entrée simultanée dans la fonction publique.

Cela n’est pas arrivé par accident ou dans le cadre des procédures habituelles. Sa libération anticipée a dû être facilitée par la participation de nombreux cadres supérieurs de la Marine royale canadienne.

Selon M. Drapeau, le cas de Croucher remet en question la fiabilité du processus d'embauche de la fonction publique, puisque celui-ci semble avoir été court-circuité avec succès .

La Commission de la fonction publique devrait maintenant mener une enquête indépendante sur cette affaire, soutient-il.

L'ex-ministre de la Défense Harjit Sajjan s'était dit « consterné » par le « manque apparent de jugement » relativement à la libération rapide du commandant Danny Croucher. Photo : Sean Kilpatrick/The Canadian Press

Nos processus doivent être mieux alignés , affirme la ministre Anand

Interrogée sur cette affaire jeudi, la ministre de la Défense Anita Anand a déclaré qu'elle était consciente qu'il y a une situation, en termes de notre politique, où les membres sont accusés d'avoir violé les normes professionnelles, mais ont légalement droit à une libération .

Nos processus doivent être mieux alignés, afin que les victimes et les survivants se sentent en sécurité, respectés et protégés au travail , a déclaré Anand.

Mme Anand a déclaré qu'elle continuait à travailler avec le chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, et les dirigeants de l'ensemble de l'armée pour construire une armée où chacun se sent en sécurité, protégé et respecté . Elle dit attendre le dernier rapport de l'ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour sur le harcèlement sexuel et l'inconduite dans l'armée.

CBC News a interrogé M. Eyre sur cette affaire jeudi matin. Il a répondu qu'il n'avait pas encore été informé de l'affaire et a refusé de faire d'autres commentaires.

D'après un reportage d'Ashley Burke, de CBC News