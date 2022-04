Des discussions sont également en cours avec plusieurs entreprises et organisations qui pourraient l’intégrer dans certains de leurs produits.

À titre d'exemple, de la fibre cellulosique pourrait être utilisée au lieu du pétrole dans certains plastiques comme ceux dans les tableaux de bord des véhicules routiers. Elle pourrait aussi entrer dans la fabrication d'un béton plus résistant et durable.

Des filaments de cellulose Photo : Radio-Canada

Tous les yeux sont tournés vers le procédé de nanocellulose développé à Kénogami, qui est biodégradable et produit à partir d’une source renouvelable.

Après avoir investi 38 M$ il y a deux ans et reçu des subventions de Québec et d’Ottawa, Produits forestiers Résolu PFR achève l’installation des équipements de sa nouvelle unité de production à l'usine Kénogami. L'entreprise sera fin prête à amorcer la production à l’automne.

Des échantillons ont été envoyés à des clients potentiels au Canada, mais aussi en Europe et en Asie.

C’est un démarchage vraiment international. On a envoyé des échantillons en Allemagne, au Japon. On approche toutes sortes de clients pour s’assurer qu’on fait connaître le produit , explique Louis Bouchard, directeur principal, Affaires publiques et gouvernementales chez Produits forestiers Résolu PFR .

PFR et FPInnovations, une organisation privée spécialisée en recherche et développement, ont l’industrie des matériaux de construction dans leur mire. Le béton et les produits de structure sont, pour elles, porteurs d’avenir.

En janvier 2020, le président de PFR, Yves Laflamme, était venu annoncer des investissements de 38 M$ à l'usine Kénogami. Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

De la fibre cellulosique dans le pont de Sainte-Anne?

La Ville de Saguenay s’intéresse particulièrement à la fibre cellulosique et à ses propriétés. La technologie mise au point à Kénogami pourrait très bien s’intégrer dans des projets comme celui qui vise la réfection du pont de Sainte-Anne, à Chicoutimi.

Résolu travaille avec certaines équipes chez nous, à la Ville. Il y a des projets, on ne se le cache pas. On sait qu’on a un projet de rénovation au niveau du pont de Sainte-Anne. On est en train de regarder avec le côté ingénierie de la Ville et de Résolu pour voir comment on pourrait faire certains tests avec cette fibre-là , fait savoir le conseiller municipal Jean-Marc Crevier. L’élu représente Promotion Saguenay à la nouvelle table de concertation, dont l’objectif ultime est de faire reconnaître la fibre cellulosique comme un créneau d’excellence dans la région, au même titre que l’aluminium.

Le comité, auquel siègent aussi des représentants de PFR, de FPInnovations et de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), veut aussi que le produit à haute valeur ajoutée trouve sa place dans l’industrie du métal gris. Résolu et Rio Tinto tentent d’ailleurs de voir comment la fibre cellulosique pourrait se frayer un chemin dans les installations du géant minier.

Jean-Marc Crevier siège au comité de travail formé dans le but de développer le marché de la fibre cellulosique. Photo : Radio-Canada

L’Administration portuaire du Saguenay pourrait aussi intégrer la recette secrète de Résolu dans des projets à venir.

On a un port important ici. Tous les ports du Québec, même au Canada, font de l’entretien et des travaux. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler aussi avec Résolu et les gens du port ici. Ça, je peux vous le dire , poursuit Jean-Marc Crevier.

Le porte-parole de Résolu ne confirme rien, mais laisse entendre que des annonces pourraient survenir bientôt.

Il y a des discussions très avancées et, quand ce sera conclu, on s’en reparlera à ce moment-là , s’est contenté de dire Louis Bouchard.

Une rencontre impliquant des membres du comité de travail et des représentants de Promotion Saguenay doit avoir lieu cette semaine afin de discuter d’autres avenues possibles pour propulser la nanocellulose transformée à Kénogami bien au-delà des frontières de la région.