Un conseiller municipal s’oppose à la construction d’un entrepôt à Cocagne

Ces démarches ne datent pas d’hier. La firme d’ingénierie Crandall s’est vue confier ce projet en 2019 par l’ancien conseil municipal. À cette époque, Marc Picard n'y siège pas encore. C’est seulement en juin 2021 qu’il est élu à titre de conseiller municipal.

Lorsqu’un vote au sein du nouveau conseil a été organisé l’année dernière, il est le seul à s’opposer à sa construction. Les autres conseillers acceptent de poursuivre le travail déjà bien entamé par leurs prédécesseurs, car des modifications auraient engendré des coûts supplémentaires.

On a étudié toutes les possibilités, c’était là, la meilleure place. C’est une décision qui a été faite quasiment deux ans passés , défend Marc Goguen, qui a été conseiller municipal tout juste avant de devenir maire de Cocagne lors des dernières élections.

Le plan rural est respecté

La construction du nouveau hangar de l'aréna, qui appartient au Conseil récréatif de Cocagne, devrait commencer éminemment. Photo : Photo soumise par Marc Picard

Un permis de construction a donc été octroyé en décembre 2021 pour que le garage soit construit sur le terrain communautaire derrière l’édifice de l’aréna et qui appartient au Conseil récréatif de Cocagne.

Jean Goguen, directeur d’urbanisme au Conseil des services régionaux de Kent, avise que la construction cadre avec le plan rural de Cocagne .

Aucune dérogation n’a été apportée non plus, ni de permissions spéciales, assure-t-il. Il n’y a pas quelque chose qui a été fait à la cachette.

Cela ne suffit pas à tempérer la frustration de Marc Picard. Ça aurait pu être placé ailleurs et l’argent aurait pu être utilisé d’une autre manière, parce que maintenant, ça va juste desservir l’aréna. Et c’est pas une majorité de monde qui joue au hockey ou à la ringuette à Cocagne et dans les environs , s’insurge-t-il.

Il déplore l'absence de consultations publiques. Les propos au public sont inexistants , s'indigne-t-il. Le maire Marc Goguen n'est pas de cet avis, lui qui ne voit pas leur nécessité dans ce dossier.

Il n’en demeure pas moins que sa vue sur la Marina de Cocagne, et celle de ses deux voisins, sera obstruée par l’ajout de cette installation. Marc Picard craint aussi qu’elle ne fasse baisser la valeur de sa propriété, qu’il a mise en vente il y a un peu plus d’un mois.

Projet financé par la taxe sur l’essence

La nouvelle bâtisse, d’une superficie de 50 pieds par 30 pieds (ou 15 mètres par 9 mètres) servira à entreposer un tracteur flambant neuf déjà acquis par la municipalité. Selon Marc Picard, son utilité sera double : déneiger l’entrée de l’aréna, entre autres, et tondre la pelouse.

Le coût de ce projet, qui comprend la construction du garage, les frais d’ingénierie, le tracteur et l’ajout d’une enseigne digitale pour l’aréna, avoisinerait les 475 000 $.

Une partie de la somme provenant de la taxe sur l’essence accordée à la municipalité couvrira l’ensemble des frais encourus.