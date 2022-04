TikTok teste un bouton Je n’aime pas

Le réseau social, une propriété du géant chinois ByteDance, permet aux internautes de signaler si un commentaire sous une vidéo est non pertinent ou inapproprié , et ce, sans en informer les autres utilisateurs et utilisatrices de l’application.

Ces commentaires de la communauté viendront s'ajouter à l'éventail de facteurs que nous utilisons déjà pour que la section des commentaires soit toujours pertinente et constitue un lieu d'engagement authentique , a expliqué TikTok dans un billet de blogue.

Les internautes ont déjà la possibilité de dénoncer un contenu inapproprié en appuyant longuement sur la vidéo ou le commentaire qui pose problème. L’option Pas intéressé y apparaît aussi, permettant de donner un coup de main à l’algorithme de TikTok pour offrir des fils mieux ciblés.

La modération de contenu est dans la ligne de mire de TikTok, qui teste aussi l’envoi de messages à ses créateurs et créatrices de contenu afin de leur rappeler que des fonctions de filtrage et de suppression des commentaires existent.

TikTok, qui n’a pas révélé à quel endroit le bouton Je n’aime pas est testé, décidera dans les semaines à venir si elle compte conserver cette option de manière permanente.

D’autres initiatives

Twitter a récemment déployé un bouton de vote négatif en phase test afin de mettre davantage en valeur les commentaires jugés plus pertinents par les internautes.

Le forum Reddit utilise depuis longtemps un système de vote positif (flèche vers le haut) et négatif (flèche vers le bas) pour ses publications et commentaires.

Récemment, YouTube a décidé de masquer le décompte public de son bouton Je n’aime pas sur ses vidéos afin de prévenir les attaques ciblées et le harcèlement.

La réaction Je n’aime pas est depuis longtemps réclamée par des utilisateurs et utilisatrices de Facebook. Le réseau social peut déjà compter sur une poignée de réactions émojis, mais n’a pas dans les cartons d’instaurer le pouce qui pointe vers le bas. Le site a toutefois testé dans des groupes une fonction de vote vers le bas et vers le haut.

L’application TikTok a indiqué dans un rapport de transparence rendu public mercredi qu’elle avait supprimé l’équivalent de 1 % de l’ensemble des vidéos téléchargées sur son réseau social d’octobre à décembre 2021, en raison d’infractions à ses standards de communauté. Ce pourcentage représente quelque 85 millions de contenus.