COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean : deux hospitalisations et trois décès de plus

La hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi, passant de 87 à 89, en plus de trois décès additionnels.

C’est ce que révèlent les données publiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux à propos des hospitalisations comptabilisées la veille.

La région s’approche du sommet atteint le 21 janvier lors de la 5e vague, soit 96.

Il y a par contre une personne de moins aux soins intensifs, avec quatre.

Selon ce que précisait la veille en entrevue le directeur régional de santé publique, le Dr Donald Aubin, 43 % des personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 en ce moment dans la région ont ce virus comme diagnostic principal lors de leur admission à l’hôpital.

C’est l’hôpital de Chicoutimi qui compte le plus de lits occupés par des patients positifs, soit 40 hospitalisations régulières et trois aux soins intensifs. Au total, il y en a 18 à Alma, 15 à Roberval, 12 à Jonquière et un à Dolbeau-Mistassini.

Pour ce qui est des cas actifs parmi les personnes qui ont accès aux tests de dépistage PCR, le total a grimpé de 26 pour se situer à 1348, ce qui est sensiblement le même nombre qu’il y a une semaine.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, 393 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2022, 105 personnes sont décédées, ce qui s’approche graduellement du double des décès survenus en 2021, et ce, en trois mois et demi.