Des fonctionnaires ont dépensé 600 000 $ de fonds publics à des fins personnelles

Des fonctionnaires de Terre-Neuve-et-Labrador ont dépensé à des fins personnelles plus de 600 000 $ de fonds publics à l’aide de cartes de crédit du gouvernement depuis 2015.

Des documents internes obtenus par CBC donnent de plus amples détails sur la gravité et la portée de la fraude présumée commise par des fonctionnaires. Elle a été révélée pour la première fois dans le rapport annuel de la vérificatrice générale Denise Hanrahan en janvier.

Il y a eu des incidents potentiellement frauduleux impliquant des employés du gouvernement, comme la fausse représentation des titres de compétence, l’utilisation personnelle des cartes de crédit du gouvernement ou l’utilisation inappropriée des ressources gouvernementales , a-t-elle écrit.

La vérificatrice générale de Terre-Neuve-et-Labrador, Denise Hanrahan. Photo : Curtis Hicks/CBC

Dans certains cas, des employés ont été congédiés à la suite d’enquêtes. En général, ces incidents n’ont pas été signalés à la police, mais ils ont été traités à l’interne au moyen de processus disciplinaires , a-t-elle poursuivi dans son rapport.

Le rapport de Mme Hanrahan ne précisait pas le montant d’argent en cause. Elle soutient que la somme avait été largement remboursée et que la province n’avait subi aucune perte.

Des montants dévoilés

Cependant, une note d’information préparée pour le Conseil exécutif et obtenue par CBC au moyen de la Loi sur l’accès à l’information révèle ces chiffres.

Ce document interne soulève des questions sur la façon dont la fraude présumée a pu se produire, et sur ce qui est fait pour empêcher que cela ne se reproduise.

Selon Dave Oswald, un spécialiste de la criminalité basé en Ontario, la capacité des employés d’utiliser autant de fonds publics témoigne d’une faiblesse du système. Entre-temps, les représentants du gouvernement soulignent que des mesures rapides ont été prises pour empêcher les employés de commettre des fraudes à l’avenir.

En octobre 2020, le Conseil exécutif a signalé à la Division des services personnels et de la vérification interne, qui mène des enquêtes sur la fraude, qu’un employé avait reçu 131 631 $ en avance de fonds personnels sur une période non précisée.

L’employé, indique la note, a été congédié et l’argent a été retourné.

L’année suivante, un employé du même ministère a été dénoncé pour avoir facturé près de 5000 $ sur une carte d’entreprise à des fins personnelles. Dans ce cas, la personne a conservé son emploi, mais elle a fait l’objet de mesures disciplinaires.

La police n’a été avisée dans aucun de ces cas, indique la note.

Autres cas

Sept employés du ministère des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture de T.-N.-L. auraient amassé plus de 170 000 $ entre eux, en utilisant les cartes de crédit de la Société pour les avances de fonds et les frais de janvier 2015 à octobre 2020.

L’employé ayant la dette la plus élevée avait un solde de plus de 54 000 $ sur sa carte d’entreprise. Les autres employés avaient des soldes de 7 878 $ à 44 962 $ sur leurs cartes respectives.

Une enquête sur neuf employés du ministère des Transports et de l’Infrastructure de 2015 à 2020 a révélé qu’ils ont collectivement mis plus de 200 000 $ sur leurs cartes de crédit.

Un employé a inscrit plus de 37 000 $ sur sa carte de voyage pour des dépenses personnelles ou des avances de fonds.

Les soldes avaient été payés au début de l’enquête, selon le document.

Des dizaines d'employés du gouvernement provincial ont utilisé leur carte de crédit professionnelle pour faire des achats personnels et des avances de fonds. Photo : Getty Images / damircudic

Quatre employés du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie avaient des soldes impayés sur leur carte. Le montant le plus élevé était 21 236 $. Collectivement, ils devaient près de 40 000 $.

Aucun de ces cas n’a été signalé à la police non plus.

La plupart des ministères du gouvernement terre-neuvien avaient signalé des cas d’employés qui utilisaient les cartes d’entreprise à des fins personnelles, avec des montants allant généralement de centaines ou de milliers de dollars.

Dans la majorité des cas, l’argent a été remboursé. Certaines personnes ont vu leur salaire saisi pour régler leurs dettes.

Il n’y a eu qu’un seul cas cité dans la note d’information du gouvernement où un employé a été congédié.

Selon une note d’information à l’intention des médias préparée pour le ministre des Finances, Siobhan Coady, en février, il y a eu 68 allégations de fraude, 22 suspensions et un licenciement.

Avec les informations d’Ariana Kelland de CBC