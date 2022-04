Le médecin hygiéniste de Windsor-Essex souhaite le retour du masque dans les écoles

Au cours d’un point de presse jeudi matin, il a indiqué que les écoles locales devraient envisager de prendre leurs propres mesures pour faire face à la COVID-19.

Je pense qu'il est tout à fait approprié pour les écoles d'utiliser leurs leviers politiques pour exiger le port du masque lorsque les enfants vont à l'école, et ce serait notre recommandation aux districts scolaires , a-t-il expliqué.

« Nous sommes préoccupés par l'absentéisme dans les écoles, mais aussi par l'absentéisme au sein du personnel hospitalier [...] C'est un fardeau supplémentaire pour les institutions publiques, y compris les écoles et les hôpitaux. » — Une citation de Dr Shanker Nesathurai, médecin hygiéniste de Windsor-Essex.

Les hospitalisations résultant de la COVID-19 ont augmenté dans la région, de même qu’un certain nombre d'autres indicateurs comme les données relatives aux eaux usées.

Compte tenu de cela, la semaine dernière le Dr Shanker Nesathurai avait appelé la province à resserrer les mesures de santé publique.

Pas de mesures locales pour le moment

Le Bureau de santé publique de Windsor-Essex rencontre régulièrement les responsables des écoles pour parler des meilleures pratiques en matière de santé publique et pour donner des conseils et des orientations.

Bien que l’agence sanitaire n’ait spécifiquement adressé aucune directive aux conseils d'administration au sujet du port du masque, le Dr Nesathurai maintient un message qu’il défend depuis un certain temps déjà.

Je pense que là où nous en sommes dans la pandémie aujourd'hui, les commissions scolaires devraient instituer une politique de port de masque , a-t-il indiqué.

Le Dr Nesathurai s'est cependant abstenu signer un ordre local pour rétablir le port du masque dans les écoles ou au sein de la population.

Il a répété cette semaine qu'une directive provinciale serait préférable, car une plus grande approche de la propagation du virus est nécessaire.

Je pense que le fardeau de la maladie à l'heure actuelle peut être raisonnablement caractérisé comme étant davantage un défi à l'échelle de la province qu'un défi local, district sanitaire par district sanitaire , a-t-il indiqué.

Le Dr Shanker Nesathurai souhaite que les résidents fassent preuve de prudence durant le long week-end de Pâques. Photo : McMaster University

Alors que la province est aux prises avec la sixième vague de la pandémie, certains demandent un retour au port obligatoire du masque dans les salles de classe. C'est ce que les administrateurs du conseil scolaire public d'Ottawa ont fait.

La présidente du conseil scolaire public anglais, Alicia Higgison, a déclaré que le sujet sera abordé lors d'une réunion du conseil mardi prochain, en ajoutant que le conseil est légalement limité dans ce qu'il peut faire.

Mme Higgison a cependant affirmé que des responsables implorent le service de santé local et la province d'envisager de remettre des mesures en place.

Des indicateurs qui montent

Les indicateurs locaux montrent que le virus est en augmentation dans Windsor-Essex, ce qui pousse le bureau de santé à recommander la prudence aux résidents lors des rassemblements du week-end de Pâques.

Les données sur les eaux usées montrent une augmentation de l'activité virale par rapport à la semaine précédente, selon Ramsey D'Souza, responsable de l'épidémiologie régional.

L'intensité virale est presque au sommet de ce que nous avons vu pendant la vague initiale d'Omicron , a-t-il expliqué jeudi.

D'après M. D'Souza, les hospitalisations et les visites aux urgences liées à des problèmes respiratoires ont également augmenté. La plupart des gens présentent des symptômes tels que la toux, les maux de gorge et la congestion nasale, et de nombreux cas sont asymptomatiques, a-t-il dit.

Jeudi, le bureau de santé a rapporté 57 hospitalisations liées à la COVID-19, dont deux qui sont aux soins intensifs.

Il y a 24 foyers actifs dans des milieux à haut risque de la communauté, dont 14 maisons de soins de longue durée, 4 unités hospitalières et 6 en milieux communautaires.

Le Dr Nesathurai a affirmé qu'il comprenait l'importance du temps passé en famille pendant les vacances, mais que les résidents devraient évaluer les risques et prendre des précautions, comme celle de porter un masque, limiter la taille des rassemblements et tenir compte du statut vaccinal des personnes afin de ne pas transmettre le virus.