Des fonctionnaires du ministère de l’Environnement mis en demeure à Saguenay

Cette action, lancée mercredi, fait suite à un échange de courriels embarrassants entre fonctionnaires, qui a été transféré par mégarde à un résident du secteur Laterrière.

Une des employées du ministère a écrit : Sont jamais contents! Je commence à en avoir mon voyage! , en faisant référence aux citoyens qui dénoncent, entre autres, la puanteur de leur environnement.

L’avocat Éric Le Bel a été mandaté pour représenter les citoyens.

Il est de votre devoir d’inspecter et d’intervenir afin de protéger l’environnement. Les problématiques vécues par les résidents sont loin d’être réglées et ces derniers sont bien fondés de vous interpeller pour dénoncer ces situations , rappelle l’avocat.

« Avec un tel commentaire, comment les résidents peuvent-ils croire que vous traitez leur plainte avec la neutralité et la diligence requise? » — Une citation de Extrait de la mise en demeure

La porte-parole régionale du ministère, Sophie Gauthier, a indiqué jeudi que les propos embarrassants rédigés par une fonctionnaire constituent un cas isolé qui ne reflète pas la façon dont les employés interviennent habituellement auprès des plaignants et ne reflète pas les valeurs de courtoisie et de respect véhiculées par l’organisation.

Le ministère souligne que le processus qui encadre le traitement des plaintes à caractère environnemental prévoit un traitement adéquat empreint d’équité, de rigueur, de responsabilité, de transparence et de respect.

Des devoirs à refaire

Les résidents de Laterrière exigent maintenant que les fonctionnaires les respectent davantage et reviennent sur les lieux pour mieux évaluer les problèmes qu’ils dénoncent.

Des résidents de Laterrière reprochent au ministère de l'Environnement de ne pas prendre leurs plaintes au sérieux. Photo : Courtoisie

On peut lire dans la missive que les citoyens ont constaté énormément de pollution autour de leur résidence, le tout causé par les activités de Gazon Savard, notamment la présence de sacs de plastique dans les arbres et sur le sol, des cours d’eau pollués et la présence d’oiseaux morts .

Plusieurs plaintes ont été transmises au ministère à cet effet.

En scrutant les rapports d’inspection du ministère, les plaignants concluent aussi que les interventions effectuées sur les lieux n’ont souvent duré que quelques minutes. Ils estiment que c’est insuffisant pour cerner adéquatement les problématiques vécues.

La conseillère en communication du ministère de l’Environnement explique que les dossiers relatifs aux odeurs sont complexes et que le ministère doit documenter la situation en s’appuyant sur des constats, trouver la source à l’origine des odeurs et ensuite déterminer si elles contreviennent à la réglementation.

Sophie Gauthier assure que le ministère emploiera tous les moyens à sa disposition pour déterminer s’il y a manquement dans ce dossier et qu’il n’hésitera pas à utiliser les recours à sa disposition pour faire respecter la loi, le cas échéant.

Une première étape

La mise en demeure est une première étape, prévient l’avocat Éric Le Bel. Si les résidents le jugent nécessaire, ils n’hésiteront pas à aller plus loin et à lancer toutes procédures judiciaires utiles, incluant l’injonction et tout recours extraordinaire devant la Cour supérieure contre les fonctionnaires et le ministre.

La missive a d’ailleurs été transmise au ministre de l’Environnement, Benoit Charette, pour qu’il s’assure que les fonctionnaires exécutent leur travail avec diligence et conformément à la loi.

La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, en ont aussi reçu une copie de la mise en demeure.

Pendant ce temps, le ministère soutient que le délai d’intervention pour traiter les plaintes d’odeurs est conforme au temps requis pour faire les vérifications nécessaires.