Créer l’étincelle : une campagne pour recruter des familles d’accueil dans la région

620 familles de la région accueillent déjà des enfants. Avec un taux d’occupation de 95 et 98 %, les familles actuelles ne peuvent plus recevoir de nouveaux enfants. Ce qui limite la possibilité pour les enfants de la région de s'intégrer dans une nouvelle famille.

Catherine Lemay, sous-ministre adjointe de la direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse et directrice nationale de la protection de la jeunesse souligne l'importance que revêt cette campagne dans le contexte actuel où les besoins de familles d’accueil sont de plus en plus importants au Québec.

Les familles d’accueil sont essentielles pour assurer un projet de vie pour les enfants pris en charge par la protection de la jeunesse notamment. Plus que jamais, ces milieux bienveillants et sécuritaires sont nécessaires en nombre et en qualité suffisante pour répondre aux besoins grandissants des enfants les plus vulnérables du Québec, indique-t-elle.

La campagne de recrutement Créer l'étincelle est lancée dans le but de montrer qu’il n'existe pas de modèle parfait. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ (CIUSSS MCQ ) souligne le rôle des familles d’accueil auprès des enfants. Il encourage les gens à ouvrir la porte de leur maison afin d'accueillir un enfant qui a besoin d'un toit familial.

Au cours des prochains mois, nous souhaitons augmenter le nombre de places disponibles pour nous permettre de répondre aux besoins grandissants des enfants les plus vulnérables de la région , explique Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS MCQ.

Cette campagne de recrutement de nouvelles familles d'accueil revêt une importance capitale pour la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ). Pour la présidente Geneviève Rioux, elle met en valeur tout le travail que nos familles accomplissent au quotidien . Elle souligne la nécessité de recruter plus pour être en mesure d'offrir à chaque enfant un milieu de vie qui répond à ses besoins .

En ce moment, 1200 enfants sont en famille d’accueil dans la région et la DPJ anticipe une hausse de 10 % l’an prochain.

Rappelons que dans la dernière année, le nombre de signalements a dépassé la barre de 10 000 dans la région pour atteindre 10 805 soit une hausse de 45 % en 5 ans.

Avec les informations d'Amélie Desmarais