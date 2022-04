Des inondations en Afrique du Sud font 341 morts

La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, grand port africain de la province du Kwazulu-Natal (est) et épicentre des intempéries qui ont commencé en fin de semaine dernière. L'état de catastrophe a été déclaré.

Un nombre total de 40 723 personnes ont été touchées. Malheureusement, 341 morts ont été enregistrées , a déclaré le ministre de la province, Sihle Zikalala, lors d'une conférence de presse.

Des hommes et des femmes ont péri noyés, et des enfants et des bébés sont morts ensevelis dans des glissements de terrain. Plus de 100 corps ont été déposés la nuit dernière à la morgue de Phoenix, dans la banlieue de Durban.

C'est trop , a déclaré un des employés, qui a souhaité garder l'anonymat. Il a décrit des files de familles venant apporter leurs morts. Les enterrements ont été interdits jusqu'à ce que le sol gorgé d'eau se stabilise.

Un immeuble détruit en raison de la tempête et des inondations meurtrières au nord de Durban Photo : Getty Images / MARCO LONGARI

Les pluies, qui ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans, ont emporté des ponts et des routes et isolé une grande partie de la région en bordure de l'océan Indien. Plus de 250 écoles ont été touchées et des milliers de maisons, détruites.

Une vingtaine d'hébergements d'urgence ont été ouverts, accueillant plus de 2100 personnes sans foyer, selon les autorités.

Dans l'attente d'être secourus, des milliers de survivants se sont sentis livrés à eux-mêmes. Il n'y a personne ici qui peut nous aider , a lâché Thobele Sikhephen, 35 ans, devant sa maison en tôle pleine de boue dans un township.

Des manifestations pour réclamer de l’aide

Des manifestations sporadiques ont éclaté pour réclamer de l'aide. La ville de Durban a appelé dans un communiqué à la patience , les opérations de secours étant ralenties en raison de l'étendue des dégâts sur les routes .

Déblayés avec des pelleteuses, certains axes ont été rouverts, mais la plupart des routes sont encore inaccessibles, jonchées de débris ou noyées dans une eau brunâtre.

Les autorités ont demandé aux populations d'éviter autant que possible tout contact avec cette eau potentiellement contaminée .

Dans le township d'Amaoti, dans le nord de Durban, où la plupart des habitations sont faites de plaques de tôle ondulée ou de planches de bois, des grappes humaines ont rempli des seaux d'eau potable puisée à même des canalisations mises à nu après l'effondrement d'une gigantesque portion de route.

Dans certaines zones, l'eau et l'électricité sont coupées depuis quatre jours et tout manque.

Les autorités locales ont lancé un appel aux dons de produits alimentaires non périssables, de bouteilles d'eau et de tout ce qui pourrait tenir les gens au chaud.

De nouveaux pillages ont été signalés. Des images de caméras de surveillance relayées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes raflant des marchandises sur des rayons de supermarchés.

Des conteneurs métalliques renversés

Au port, des grues ont remis en ordre les immenses conteneurs métalliques ballottés la veille par les pluies jusque sur l'autoroute.

La région a déjà connu des destructions massives en juillet ,lors d'une vague sans précédent d'émeutes et de pillages.

Des habitants du township d'Umlazi debout sur un pont observant les conteneurs tombés sous la force de vents violents à Durban Photo : Getty Images / PHILL MAGAKOE

Les prévisions annoncent des orages et des risques d'inondations localisées pour le week-end de Pâques. Ces nouvelles intempéries devraient aussi affecter les provinces voisines du Free State (centre) et de l'Eastern Cape (sud-est)

Les autorités ont évoqué une des pires tempêtes de l'histoire du pays . Le président Cyril Ramaphosa a déploré une catastrophe aux proportions énormes .

Certains pays d'Afrique australe sont régulièrement en proie à des tempêtes meurtrières pendant la saison cyclonique, de novembre à avril. Cependant, l'Afrique du Sud est généralement épargnée par ces événements climatiques extrêmes.