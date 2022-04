Jeff Fillion quitte CHOI Radio X

Le principal intéressé en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques mois, j’ai informé RNC des plans que j’avais en tête pour mon futur et RNC ne s’est pas rendu à mes demandes et mes conditions, et a choisi de ne pas m’offrir un nouveau contrat , explique Jeff Fillion.

Le vice-président de RNC Media Philippe Lefebvre a pour sa part affirmé, dans un communiqué, que l’animateur a rejeté l’offre de renouvellement proposée par la station.

Notre station compte une programmation solide et des animateurs reconnus pour leur personnalité et la couleur qu’ils apportent à leur émission respective. Nous allons continuer à construire notre grille autour de valeurs sûres, d’émissions phares et d’animateurs appréciés de l’auditoire , dit M. Lefebvre.

« Nous remercions Jeff pour ces années derrière le micro et lui souhaitons la meilleure des chances pour le futur. » — Une citation de Philippe Lefebvre, vice-président de RNC Media

Controverses

Natif de Saguenay, Jeff Fillion oeuvre dans le milieu des médias de Québec depuis 1996. Il a eu différents démêlés en raison de propos controversés tenus en ondes, sur Sophie Chiasson et Pierre Jobin entre autres.