Un Acadien ouvre une nouvelle boutique à Saint-Jean, T.-N.-L.

Un designer acadien entreprend un nouveau défi à Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador. Plus tôt ce mois-ci, Robert Lanteigne a ouvert l'atelier-boutique Couture Design NL, où il essaie d'attirer de nouveaux clients avec des vêtements bien construits et durables.

Le corps a ses propres lignes et ces lignes-là vont te rester jusqu'à la fin des jours. Tu as des lignes qui vont te faire, tu as des lignes qui ne te feront jamais. Et alors pourquoi pas adapter les deux à ton rythme de vie, et à ta garde-robe, et à ton portefeuille? , explique le tailleur, qui a déménagé à Terre-Neuve il y a huit ans.

Ça va bien. J'ai déjà des boutiques qui me demandent des concepts de vêtements. Je peux pas trop en parler, mais ça promet bien.

Robert Lanteigne dans son atelier, à Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Zach Goudie

Originaire de Caraquet au Nouveau-Brunswick, M. Lanteigne offre à ses clients des produits sur gabarit standard, mais aussi des vêtements sur mesure — un service rarissime en Atlantique.

Il a étudié à Paris et à Rome avant de rentrer au Canada, où il a travaillé pour des compagnies de mode et des tailleurs à Montréal et à Saint-Jean.

J'y suis allé [en Europe] pour prendre l'expertise et revenir ici , affirme l'Acadien, qui a déjà créé des vêtements portés par l'ancienne gouverneure générale, Michaëlle Jean, et la mannequin de Chanel, Ève Salvail. Je ne sais pas pourquoi le Canada ne se vêtirait pas par lui-même.

Michaëlle Jean est parmi les personnes qui ont déjà porté les vêtements de Robert Lanteigne. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Après plus de 40 ans de carrière, il se dit encore amoureux de son métier.

Quand je peux prendre cette image de ta tête et la reproduire en trois dimensions, réelle au centimètre près, mettons, tu es content de ta job, tu es content de ton travail , explique-t-il.