Fonction publique: « Inondez les boîtes vocales de vos députés fédéraux », dit le syndicat

C'est l’une des nombreuses initiatives lancées jeudi par le syndicat, dans le cadre de sa Journée d’action nationale, pour faire pression sur le gouvernement.

Un rassemblement virtuel, auquel vont participer le président Chris Aylward et la vice-présidente Sharon DeSousa, est aussi organisé en soirée. Les deux représentants vont entretenir les membres sur les enjeux de la présente ronde de négociations.

Les pourparlers portent essentiellement sur les salaires. À ce sujet, l’écart entre les deux parties ne peut pas être plus grand.

Les fonctionnaires, en négociations depuis juin 2021, exigent des augmentations salariales qui tiennent compte de l’inflation. Le syndicat exige une hausse de 4,5 % par année sur trois ans.

À notre avis, c’est très raisonnable vu que l’inflation sera de plus de 5 % , a qualifié Alex Silas, le vice-président exécutif à l’Alliance de la fonction publique du Canada AFPC pour la région de la capitale nationale.

L’employeur nous est revenu avec une offre qui n’a pas d’allure, une offre insultante. [...] Il nous a présenté une offre de 1,75 %. Ce n’est pas assez et ce n’est pas raisonnable. On a encore beaucoup de distance à parcourir pour arriver à une entente équitable.

Le Conseil du trésor qui n’a pas confirmé cette information a déjà soutenu que sa marche à suivre dans ces négociations tient compte du contexte économique et des répercussions de la pandémie de la COVID-19.

« Nos équipes de négociations sont déterminées. Ils n’ont pas froid aux yeux et les membres de l’AFPC non plus. On va continuer à se battre. »