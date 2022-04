Quota de crevettes nordiques : une décision attendue impatiemment

« On est rendu au point où on a absolument besoin de ça. Jusqu’à maintenant, le retard dans la décision de Pêches et Océans n’affectait pas la saison de pêche, maintenant, c’est le cas. » — Une citation de Patrice Élément, directeur de l’Office des pêcheurs de crevette du Québec

Les pêcheurs côtiers comme l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP) sont intervenus auprès de la ministre des Pêches, Joyce Murray, au cours des derniers jours pour que le quota global des quatre zones du golfe soit connu le plus rapidement possible.

Les deux parties ont besoin de cette information pour mener à bien leurs négociations sur le prix au débarquement qui sera versé aux crevettiers par les usines.

Le ministère leur a indiqué que cette réponse parviendrait au début de la semaine prochaine. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada MPO a toutefois refusé de confirmer l’information.

Normalement, le ministère des Pêches et des Océans annonce le volume total des prises autorisées en même temps que l’ouverture de la pêche, le 1er avril. Cette année, le ministère a préféré annoncer un quota intérimaire équivalent à 50 % de ce qui avait été autorisé l’an dernier.

Ainsi bien que la pêche à la crevette soit ouverte depuis deux semaines, bien peu de crevettiers sont sortis en mer jusqu’à maintenant.

Les pêcheurs du Nouveau-Brunswick sont encore en cale sèche et, selon l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, seulement deux bateaux pêchent actuellement dans le golfe. Il s’agit de crevettiers qui alimentent les poissonneries. Un troisième, qui dessert aussi les poissonneries, se préparait à partir au moment de l’entrevue.

Les crevettiers et les transformateurs attendent la décision de Pêches et Océans Canada pour poursuivre leurs négociations. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Pour le reste des crevettiers du golfe, la pêche ne peut pas vraiment commencer sans une entente avec les usines sur le prix payé au débarquement.

Au Québec, les industriels envisageaient une ouverture à la fin d'avril ou au début du mois de mai.

Il est minuit moins une si on veut respecter cette échéance, indique Patrice Élément, directeur de l’Office des pêcheurs de crevette du Québec. On est rendu au point où ça [l’absence d’information sur le quota] retarde la saison de pêche, parce qu’il va falloir parler de prix si on veut s’entendre.

Un contexte difficile

Dans un contexte inflationniste et postpandémique, ces négociations s’annoncent délicates, d'autant que la plupart des observateurs s’attendent à une baisse des allocations.

Le directeur de l'Office rappelle que la rentabilité des crevettiers repose sur trois facteurs : les coûts de la pêche, le prix qu’ils vont recevoir et la quantité qu’ils auront le droit de pêcher. Plus la diminution de crevettes va être importante, en considérant que nous n’avons pas de contrôle sur les frais d'exploitation, essentiellement le prix du carburant, plus ça va nous prendre un prix élevé pour aller à la pêche.

La crevette nordique, observe M. Élément, n’a pas connu les augmentations importantes de prix comme le homard ou le crabe. Déjà que dans les dernières années, la rentabilité a été marginale, s’il n’y a pas d’augmentations significatives des prix avec l’augmentation du prix du carburant, il y a peut-être des pêcheurs qui vont peut-être faire le constat qu’ils vont perdre moins d’argent en restant à quai qu’en allant à la pêche , dit-il.

Cette hausse des coûts de production, les transformateurs la constatent aussi. On a besoin de savoir , commente le directeur de l’AQIP, Jean-Paul Gagné.

Au cours des dernières années, la crevette nordique n’a pas connu les augmentations importantes de prix comme le homard ou le crabe. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

De plus, en Europe, le principal marché de la crevette nordique, la reprise n’est pas aussi forte qu’espérée. Est-ce que le marché va permettre toutes ces augmentations-là? , demande M. Gagné. Quand on va connaître les quotas, ça va être plus facile d’en parler, mais reste que nous avons un problème et ce n’est pas juste au Québec, c’est aussi au Nouveau-Brunswick et ailleurs.

Patrice Élément pose les mêmes questions : Si les baisses de quotas sont très, très importantes, est-ce que les augmentations de prix vont être suffisantes? Là-dessus, on a les mêmes questionnements que les transformateurs. On est d’accord sur les enjeux.

Les crevettiers sont donc nerveux. L’an dernier, les pêcheurs ont obtenu un total admissible de captures (TAC) de 17 999 t pour les quatre zones. Les discussions du comité consultatif cet hiver ne leur ont pas donné beaucoup de chances d’espérer autre chose qu’une baisse d’allocations.

La crevette est en déclin, la baisse d’oxygénation et le réchauffement du Saint-Laurent s’ajoutent à la prédation très importante du sébaste. La biomasse est parmi les plus faibles qui ont été observées depuis les 30 dernières années.