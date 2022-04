Stewart Lemoine célèbre 40 ans avec la troupe Teatro La Quindicina

Stewart Lemoine était étudiant en arts à l'Université de l'Alberta quand il a créé, en 1982, la troupe de théâtre.

Sautant à pieds joints dans cette nouvelle aventure, le dramaturge était loin de se douter que sa plume allait créer 40 ans d'histoire. Alors qu’on écrivait déjà des pièces pour le plaisir depuis quelques années on s’est dit que c’était notre chance de faire quelque chose pour voir ce qui allait se passer , explique-t-il.

Stewart Lemoine en 1987. Photo : Fourni par Stewart Lemoine

Depuis les débuts de la troupe, l’objectif est toujours resté le même : avoir du bon temps lorsque les comédiens foulent les planches d’un théâtre.

« On voulait faire de la comédie et c’est ce qu’on fait depuis le début. » — Une citation de Stewart Lemoine, fondateur de la troupe Teatro La Quindicina

Trois ans après la création de la troupe, il réalise qu’il tient entre ses mains un précieux bijou. C’est à ce moment-là qu’on a commencé à sentir qu’on savait ce qu’on faisait et les gens venaient nous voir régulièrement , se rappelle-t-il.

De sa plume passionnée sont nées plus d’une centaine de productions originales.

« La créativité, la pensée et l’apprentissage sont ce qui maquille la structure de mes pièces. Que ce soit une production des années 1990 ou une production contemporaine. » — Une citation de Stewart Lemoine, fondateur de la troupe Teatro La Quindicina

Même après 40 ans, Stewart Lemoine continue de puiser son inspiration dans différentes tendances actuelles pour se réinventer. Parfois, tu planifies beaucoup et d’autres fois, tu ne planifies pas du tout. C’est ce qui rend le tout rafraîchissant parce que chaque nouvelle expérience n’est pas comme la précédente , mentionne-t-il.

Teatro La Quindicina : une énergie particulière

Après 40 ans d'existence, Teatro La Quindicina a vu de nombreux comédiens fouler ses planches. Parmi ceux-ci, le comédien franco-albertain Vincent Forcier qui compare la troupe à une grande famille.

C’est une équipe de comédiens qui a commencé au Fringe, il y a longtemps, en produisant des pièces toujours avec Stewart Lemoine. C’est vraiment lui le noyau de la compagnie , confie-t-il d’un ton joyeux.

« Quand tu entres, il y a comme une énergie avec tout le monde où on voit l’amour du théâtre et des pièces de Stewart Lemoine. » — Une citation de Vincent Forcier, comédien

Depuis 2010, Vincent Forcier a participé à au moins six productions avec Teatro La Quindicina. Photo : Fourni par Stewart Lemoine

Vincent Forcier a commencé très jeune à jouer avec la troupe. À l'époque, le fait de jouer avec des professionnels l'intimidait énormément, mais ils ont su le rassurer rapidement. C’est comme un câlin , partage-t-il.

Pour Vincent Fortier, c’est un honneur de travailler aux côtés du fondateur de Stewart Lemoine depuis plus d’une décennie. C’est très sérieux et très professionnel, mais on a du fun et on connecte bien ensemble. On a l’impression de toujours juste puiser dans sa tête parce qu’il est tellement intelligent. C’est comme une encyclopédie sur jambe , révèle-t-il.

Depuis 2006, Belinda Cornish assumé de nombreux rôles au sein de la troupe. Photo : Fourni par Stewart Lemoine

Pour Belinda Cornish, qui a assumé de nombreux rôles au sein de la troupe depuis 16 ans, c'est un honneur de faire partie de Teatro La Quindicina.

Celle qui est maintenant co-directrice artistique de la troupe croit que l'ambiance joue un rôle primordial dans l'attrait qu'elle exerce. C’est une équipe en qui je crois et une équipe en qui j’ai confiance. Je sais que j’aurai toujours du plaisir en travaillant avec cette équipe , partage-t-elle.

« Les pièces de Stewart sont exceptionnelles. Ses pensées et sa façon de voir le monde sont si uniques et si incroyablement intelligentes. » — Une citation de Belinda Cornish, actrice et co-directrice artistique

Et si un jour Stewart Lemoine décide de prendre sa retraite, Belinda Cornish n'est pas inquiète : il a été si prolifique avec les années qu'une bonne quantité de pièces existent pour de nombreuses années à venir.