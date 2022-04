Passion chocolat : un peu, beaucoup, énormément

Que serait Pâques sans ses œufs en chocolat? La tradition perdure pour le plus grand bonheur des gourmands et des chocolatiers.

François Lemire, le copropriétaire de la boutique Eddy Laurent sur l’avenue Maguire à Québec, l’avoue sans détour et dans un grand sourire : La fête de Pâques pour un chocolatier, c’est Noël.

Et pour cause, c’est à ce moment-ci de l’année que le commerçant vend le plus. La pandémie n’a pas calé les estomacs et freiné les envies de gourmandises.

À la boutique Eddy Laurent, sur l'avenue Maguire à Québec, le ballot'œuf au chocolat noir ou au lait est très populaire. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Vu les commandes, la clientèle est au rendez-vous. On a de grosses journées, on est bien parti.

À La Fudgerie aussi, les affaires s’annoncent bonnes. L’enseigne, qui compte deux boutiques dans la Capitale-Nationale, fête ses 20 ans cette année. Jacques Thivierge, le fondateur, n’est pas peu fier.

Fièvre acheteuse

Cette fois encore, il a ressorti son coco de Pâques mis au point en 2021 et qui a rencontré un franc succès. On s’était fait surprendre, on avait vendu tout ce qu’on avait avant Pâques , se souvient-il.

Pas question de se faire à nouveau avoir : les quantités produites ont été revues à la hausse, mais pas autant qu’il aurait aimé. Le personnel manquant, on produit ce qu’on peut et non ce qu’on veut. On en a fait une cinquantaine et on n’en a quasiment plus.

Mais au fait, c’est quoi, un coco de Pâques? C'est un œuf qui a une forme un peu spéciale , révèle son créateur.

Les différentes faces de cet œuf géométrique sont peintes au pinceau avec de la couleur composée à partir de poudre alimentaire. Ce qui lui donne un brillant incroyable. Photo : Radio-Canada

Une partie de la coquille est en effet creusée, comme taillée, laissant apparaître des carrés ou des triangles brillant d’un éclat particulier. On y voit des teintes de cuivre, d’or, de bleu ou de rose.

Selon l’angle sous lequel on le regarde, la surface présente des couleurs différentes. Tout est fait au pinceau. Les couleurs sont conçues à partir de poudre alimentaire. Nos cocos de Pâques sont tous uniques. Il n’y en a pas un qui est pareil.

Du travail d’orfèvre qui ravit autant les yeux que les papilles. En raison de la hausse des coûts des matières premières, les fèves de cacao notamment, le propriétaire de La Fudgerie a plutôt confectionné des petits formats.

Grosse montée des prix du cacao

Il y a eu plus de 20 % d’augmentation sur le prix du chocolat depuis un an et il y en avait déjà eu d’autres auparavant. On se disait que les gens ne paieraient pas 80 $ pour avoir du chocolat.

Mauvais calcul, semble-t-il. Contrairement à ce qu’on pensait, les gens veulent encore avoir de grosses pièces à offrir à Pâques.

Cette année, Jacques Thivierge célèbre les 20 ans de son commerce La Fudgerie, qui compte deux boutiques à Québec. Photo : Radio-Canada

Même constat chez Eddy Laurent. François Lemire et son équipe ont réalisé sept gros coqs, condensant 2 kg de chocolat (et chacun baptisé du prénom des enfants des employés).

Il m’en reste trois. [...] Les clients sont friands de grands formats , assure-t-il.

Et pour conserver vos chocolats de Pâques, Jacques Thivierge vous conseille de les ranger dans une boîte hermétiquement refermable dans le garde-manger, et non de les mettre au congélateur.

Ils vont gagner en humidité quand vous allez les sortir. Ce qui va accélérer leur vieillissement.

Il y a aussi la technique qui consiste à tous les avaler d’un coup. Mais dans ce cas, gare à la crise de foie!

D'après les informations recueillies par Valérie Cloutier