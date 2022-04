Les usagers de téléphone fixe en N.-É. ne savent pas où se plaindre

Lorsque le téléphone fixe de Leif Vernest tombe en panne, sa famille et le refuge pour animaux de ferme qu'il dirige dans la vallée d'Annapolis sont coupés du reste du monde.

Récemment, il a passé quatre semaines sans ligne fixe à cause d'un problème avec l'infrastructure de Bell à l'extérieur de sa maison familiale près de Berwick.

La famille et le refuge s'est retrouvé sans accès fiable aux services essentiels comme le 911.

C'est juste très stressant, ça ne vaut rien et ça affecte les soins des animaux ici , explique Leif Vernest.

Il précise que l'Internet rural n'est pas fiable et tombe en panne souvent et qu’il n'y a pas de service cellulaire sur sa propriété.

Nous avons une soixantaine d’animaux et nous avons besoin de ce service téléphonique, et pas seulement pour les animaux de compagnie de la ferme, mais aussi pour les urgences médicales.

Et il n’est pas le seul client frustré. De nombreux clients ruraux de téléphonie fixe à travers la Nouvelle-Écosse dénoncent aussi le manque d'options lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de la réponse à leurs plaintes.

Et pourtant il existe un service national gratuit d'ombudsman dont le seul but est d'aider les clients à résoudre leurs plaintes.

Une organisation méconnue

Il s’agit de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), et les entreprises de télécommunications sont tenues de diriger les clients vers l'organisation dans le cadre du processus de plaintes.

Mais Leif Vernest dit qu'il n'a jamais été référé à l’organisme par Bell.

Personnellement, je n'aime pas entendre le fait que les clients disent que leur fournisseur ne leur parle pas de nous , dit Howard Maker, commissaire et chef de la direction de la CPRST.

Howard Maker, commissaire et PDG de la CPRST, affirme que les fournisseurs peuvent offrir les services qu'ils veulent au prix qu'ils choississent avec très peu de réglementation. Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

Il rapporte que selon un sondage public réalisé l'an dernier, seulement 20 % des Canadiens connaîtraient l'organisation.

Il ajoute que des efforts sont faits pour sensibiliser le public. Les entreprises sont également tenues d'informer leurs clients de l'organisation au moins quatre fois par an sur les factures des clients.

La CPRST accorde habituellement la priorité aux plaintes concernant les déconnexions de lignes fixes et si l’organisation n’arrive pas à les résoudre ces plaintes sont renvoyées au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui s’assurerait de régler l’affaire en quelques jours.

Problème répandu

Guy Surette est conseiller du district 4 de la municipalité d'Argyle et lui aussi dit qu’il n'a jamais été référé à la CPRST dans le cadre de ses relations avec Bell.

Et pourtant, en janvier, 1 500 personnes dans la région de Tusket ont perdu le service de téléphonie fixe après une tempête.

Il raconte que beaucoup de résidents n'avaient même pas réalisé qu'ils avaient perdu le service pendant environ une journée.

C'était un peu caché et silencieux et c'était très, très décevant Guy Surette conseiller de la municipalité d'Argyle

De nombreuses personnes âgées de la petite communauté de pêcheurs de la pointe sud-ouest de la province comptent sur les services téléphoniques fixes pour le 911 et les systèmes d'alerte médicale personnels.

Le conseiller Guy Surette, dit que le service d'incendie de Tusket, en Nouvelle-Écosse, fonctionne avec un système de téléavertisseur qui s'appuie sur une ligne de ltéléphone fixe. Photo : Radio-Canada / Stephanie Blanchet

Le service d'incendie de Tusket dépend aussi de ces lignes.

Nous avons trouvé Bell très peu fiable et la compagnie ne s'est pas mobilisée pour aider les personnes qui paient leurs factures depuis plusieurs années.

Bell a refusé une demande d'entrevue. Dans un communiqué, la porte-parole Katie Hatfield explique que si l'entreprise n'est pas en mesure de traiter les plaintes des clients, elles sont dirigées vers la CPRST au besoin.

Elle explique aussi que la panne de Tusket a été traitée comme une réparation hautement prioritaire et que les équipes travaillaient 24 heures sur 24 pour rétablir les services.

Quant à savoir pourquoi les clients n'ont pas été informés de la déconnexion, Katie Hatfield dit que l'entreprise travaille avec les bureaux provinciaux de gestion des urgences pour fournir des mises à jour.

Nous avons aussi contacté le conseiller Guy Surette pour fournir un contact régional au cas où il y aurait d’autres problèmes ,écrit-elle.

Niveau de réglementation faible

La réglementation des télécommunications liée à la qualité du service et au prix a été réduite ou éliminée au Canada entre les années 1990 et 2010 avec l'essor d'Internet et des téléphones cellulaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles la CPRST a été créée.

Dans un rapport de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision qui couvre d'août 2021 à janvier 2022, Bell était le fournisseur de services le plus critiqué avec 1 182 plaintes.

Il s'agissait tout de même d'une diminution de 36 % du nombre de plaintes contre l'entreprise par rapport à la même période l'an dernier.