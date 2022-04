Le Centre culturel franco-manitobain propose des camps d’art pour les enfants cet été

Cet été, le Centre culturel franco-manitobain propose cinq camps d’art en français pour les jeunes de six à dix-huit ans. L'organisme le 100 NONS y propose un camp de création sonore pour les plus grands.

C'est la deuxième année que le Centre culturel franco-manitobain propose des camps d'art.

On souhaitait vraiment que les enfants et les jeunes s’évadent par la culture et par l’art , précise la directrice markéting et communication du Centre culturel franco-manitobain, Sassandra Bergounioux.

Selon Mme Bergounioux, il s’agit d’une attente de la communauté .

« Ce sont aussi des enfants bilingues qui veulent développer leur français. » — Une citation de Sassandra Bergounioux, directrice marketing et communication du Centre culturel franco-manitobain

« C’était une demande forte des familles pour avoir des camps en arts en langue française », explique Sassandra Bergounioux. Photo : Sassandra Bergounioux

Un désir d’inclure tous les enfants

Enseignante en arts plastiques à la division Louis Riel, Chloé Carpenter animera les ateliers d’art visuel sous l’océan pour les 6 à 9 ans et l’école des sorciers pour les 10 à 13 ans.

J’ai fait la majorité de ma carrière en immersion alors je serais ravie d’inviter les enfants qui ont moins la chance de parler en français durant l’été , explique Chloé Carpenter.

« Je m’adapte aux jeunes qui sont devant moi », relate Chloe Carpenter. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

On vit tous ici au même endroit, on doit s’entraider. Ça va créer des amitiés en dehors de leurs groupes habituels , s’enthousiasme l’enseignante.

« Rendons notre communauté plus grande ! » — Une citation de Chloé Carpenter, enseignante en arts plastiques à la la Division scolaire Louis Riel

Une exposition sera ainsi présentée à la fin des camps pour montrer tout l’art qu’on a fait ensemble .

Art urbain avec Mr. Philip

C’est le deuxième atelier de camp d’art que Mr. Philip anime pour le Centre culturel franco-manitobain. Photo : Mr Philip

Mr. Philip est un ancien photographe de rue qui travaille la technique mixte sur canevas depuis 2017.

« Ma plus grande source d’inspiration est Jean-Michel Basquiat, qui a combiné le dessin à la peinture, le collage surréaliste… un peu de tout. » — Une citation de Mr. Philip, artiste

J’aime l’idée que je ne dois pas me limiter à la peinture telle qu’elle et que je peux incorporer des dessins, des photos (...) dans une seule œuvre , raconte l’artiste.

L'objectif de Mr. Philip est d’enseigner trois techniques populaires d’art urbain aux enfants pour ensuite leur permettre de réaliser une œuvre sur canevas.

Le premier jour, je parle du tag, la signature de l’artiste urbain ou de l’artiste de graffiti, et je leur présente plusieurs styles, en leur proposant de créer leur propre tag. Le lendemain, je leur parle du pochoir qui est une technique qui a été adoptée par Banksy , explique Mr. Philip.

« Mon idée est d’enseigner quelque chose qui n’est pas enseigné aux enfants à l’école. » — Une citation de Mr. Philip, artiste

J’aimerais croire que cela va inspirer les jeunes. C’est pour leur dire que s’ils veulent être artistes dans cette vie, c’est possible. Moi, on m’a dit que je ne pourrai pas l’être, car on m’avait dit qu’il n’y avait pas d’argent dans ce domaine. Tout est possible, il faut juste y croire et travailler , confie l’artiste.

L’idée est d’être une source positive pour une semaine et c’est leur permettre de pousser leur créativité. Mon but, c’est de les encourager. J’aime croire que lorsqu’ils quittent ils sont un peu plus inspirés que lorsqu’ils ont commencé à suivre ce cours , conclut Mr. Philip.

Les cinq camps d'art auront lieu en juillet et en août 2022 au Centre culturel franco-manitobain  (Nouvelle fenêtre) . Les places sont limitées entre 15 et 18 élèves par camp et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juin 2022.