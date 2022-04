François Legault attendu de pied ferme à Lac-Mégantic

Les ambulanciers ont demandé à François Legault d'abolir définitivement les horaires de factions. Selon eux, c'est ce mode de fonctionnement qui donne lieu à des ruptures de service, c'est-à-dire des moments où il n'y a tout simplement pas d'ambulanciers disponibles dans la région du lac Mégantic.

« À cause des horaires de faction, on accuse, depuis le début de l'année, 521 heures d'arrêt de service. Ça veut dire qu'on ferme un véhicule. La plus proche relève est à 35 minutes du secteur ce qui cause des délais qui sont inacceptables. »