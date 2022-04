Patrick Chénard souhaite porter sa cause en appel

Le massothérapeute et kinésiologue rimouskois Patrick Chénard, reconnu coupable en janvier d’avoir agressé sexuellement 10 femmes, compte en appeler du jugement.

Il n'est toutefois pas certain que sa demande d'appel soit entendue. Patrick Chénard devra d'abord déposer un mémoire. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales aura ensuite 60 jours pour produire le sien. Par la suite, le dossier sera en attente d'une date d'audition.

Le procureur, Me Normand Morneau-Deschênes, indique qu'il n’est pas exclu que d’autres procédures soient présentées en Cour d’appel par Patrick Chénard une fois qu’il aura reçu sa condamnation.

M. Chénard doit d'ailleurs revenir devant le tribunal le 20 mai. Les deux parties présenteront alors leurs recommandations sur la peine dont il écopera.

Patrick Chénard faisait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle et à un chef d’exploitation sexuelle pour des faits qui se sont produits dans l’exercice de ses fonctions en novembre 2015 à Trois-Rivières, et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

Il a été acquitté d’un autre chef d'accusation d’agression sexuelle pour lequel aucune preuve n’avait été présentée.

D'après les informations de Lisa-Marie Bélanger