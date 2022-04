Glissement de terrain : la pluie attendue pourrait provoquer des mouvements de sol

La pluie attendue pour les prochains jours au Centre-du-Québec pourrait rendre le sol encore plus instable aux abords du glissement de terrain survenu jeudi dernier, à Saint-Léonard-d’Aston. La Sécurité civile fait un rappel à la prudence et insiste pour que soit respecté le périmètre de sécurité sur le rang de la Chaussée.

Le fait que le sol se gorge d’eau avec les précipitations n’améliore en rien la situation. Le sol en sommet de talus devient beaucoup plus lourd. Ce qu’il faut savoir, c’est que la couche d’argile ne va pas absorber cette eau-là , explique le directeur de la sécurité civile et incendie pour la Mauricie et le Centre-du-Québec Sylvain Gallant.

En entrevue à l'émission Toujours le matin, il a fait le point sur les expertises menées à Saint-Léonard-d’Aston. Elles ont été réalisées en deux temps. Une première visite du site de l’affaissement a eu lieu samedi dernier. Une seconde visite s’est effectuée lundi, avec un survol par drone puisqu’il est impossible de s’approcher du site en raison des indices de mouvements de sol. Pour des raisons évidentes de sécurité pour notre personnel, le personnel du ministère des Transports, il n’y a personne qui s’approche de là. On y va vraiment avec un drone , mentionne Sylvain Gallant.

Il rappelle à la population de ne pas être tentée de s’approcher du large périmètre de sécurité installé sur le rang de la Chaussée. C’est important de respecter ce périmètre, particulièrement en fin de semaine. En fait, tout le temps, parce que ce mouvement de terrain là, on appréhende que ça bouge encore dans les jours ou semaines à venir , rapporte Sylvain Gallant.

Il souligne que le terrain va revenir lui-même à l’équilibre et reprendre une forme naturelle. Il y aura des ajustements du talus, mais il est impossible de prévoir à quel moment ils surviendront.

Les propriétaires d’une érablière et d’une terre agricole du rang de la Chaussée ont vu une partie de leur terrain tombé dans la rivière Nicolet jeudi dernier, mais le glissement n’a fait aucun blessé. Photo : Raphaël Desjardins

Avec la pluie, les cours d’eau sous surveillance

Si la pluie à venir aura des conséquences sur le site du glissement de terrain, elle pourrait également avoir des impacts sur les cours d’eau de la région. Faut être vigilant. Nos équipes sont toujours en veille. Il y a certains cours d’eau qui risquent, à cause de la pluie de cette fin de semaine, d’approcher les seuils de veille, voire les dépasser , déclare le directeur régional de la sécurité civile.

« On pourrait atteindre des seuils d’inondation très mineurs, particulièrement pour la rivière Maskinongé, ça pourrait arriver. Toutefois, les gens qui demeurent dans ce secteur sont habitués à ces situations-là. » — Une citation de Sylvain Gallant, directeur de la sécurité civile et incendie pour la Mauricie et le Centre-du-Québec

Sylvain Gallant mentionne qu’il n’y a pas d’endroits problématiques à l’heure actuelle. Le couvert de glace est en train de se défaire et le processus se déroule bien pour toute la zone en bordure du fleuve. On est chanceux cette année, ce n’est pas combiné à de hautes marées. L’écoulement vers l’est se fait très bien , ajoute-t-il.

Le directeur de la sécurité civile est confiant : On aura une année relativement calme , conclut-il.